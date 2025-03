Ray-Ban Meta lanceert een exclusive samenwerking met Coperni

De iconische Wayfarer krijgt een futuristische twist: Ray-Ban Meta en Coperni bundelen hun krachten voor een samenwerking waarin mode en technologie samensmelten. De Ray-Ban Meta x Coperni Limited Edition brengt het erfgoed van Ray-Ban, de cutting-edge innovaties van Meta en Coperni’s avant-gardistische signatuur samen in een gedurfde, vernieuwde versie van de klassieker.

De limited Edition Ray-Ban Meta x Coperni is meer dan zomaar een zonnebril – de capsule belichaamt de perfecte symbiose tussen mode en technologie. Met deze samenwerking onderstreept Coperni opnieuw zijn drang naar innovatie. De lancering tijdens Paris Fashion Week was een sleutelmoment, volledig in lijn met het thema ‘digital community’, een concept dat diep verankerd zit in de esthetiek van het merk.

Modellen droegen de slimme bril op een vernieuwende manier: ze gebruikten de handsfree videofunctie om de show in real-time vast te leggen. Een subtiele, maar veelzeggende zet, die niet alleen de grenzen tussen drager en toeschouwer vervaagde, maar ook de invloed van technologie op mode tastbaarder dan ooit maakte.

Coperni staat bekend om zijn pragmatische en experimentele benadering van mode en ziet deze samenwerking als de perfecte kans om de grenzen tussen mode en technologie verder te verleggen. “Innovatie is voor ons een constante bron van inspiratie,” zeggen oprichters Arnaud Vaillant en Sébastien Meyer. “Samenwerken met Ray-Ban Meta voor deze show was een unieke ervaring, waarbij we nieuwe mogelijkheden binnen de wereld van connected fashion hebben kunnen verkennen.”

Credits: Ray-Ban Meta x Coperni

De Ray-Ban Meta X Coperni Limited Edition herinterpreteert de iconische Wayfarer in een futuristische versie. De transparant zwarte montuur en spiegelende grijze glazen dragen subtiel de logo’s van Ray-Ban en Coperni, terwijl een unieke nummering en een logoplaatje op de poot het exclusieve karakter benadrukken. Elke set wordt geleverd met een strak zwart oplaadetui, discreet gegraveerd met het Coperni-logo.

Gelimiteerd tot 3600 exemplaren, zijn deze smart glasses meer dan een modeaccessoire: ze belichamen de symbiose tussen mode en technologie. Vanaf nu verkrijgbaar voor €505, als vooruitblik op de toekomst van connected fashion.

Over Ray-Ban

Ray-Ban is een luxe brillenmerk dat werd opgericht in 1937. Ray-Ban zonnebrillen staan bekend om hun iconische ontwerp en uitstekende vakmanschap en zijn een publiekslieveling onder beroemdheden, modeliefhebbers en alledaagse mensen. Met een reeks stijlen, waaronder de klassieke Aviator, Wayfarer en Clubmaster, is er een Ray-Ban voor iedereen. Naast hun stijlvolle ontwerpen is het merk toegewijd aan de productie van kwalitatieve lenzen die een optimale bescherming bieden tegen schadelijke UV-stralen, waardoor ze een populaire keuze zijn voor buitenactiviteiten. Meer info op www.ray-ban.com.

Over Luxottica

Luxottica is marktleider op het gebied van het ontwerp, de productie en de distributie van mode-, luxe-, performance- en sportbrillen. Hun portfolio bestaat uit eigen merken als Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples en Alain Mikli, naast licensed merken als Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co, Valentino en Versace. Het wereldwijde groothandelsnetwerk van de Luxottica Group beslaat ruim 150 landen en wordt aangevuld met 9.000 retailwinkels waaronder Sunglass Hut. Meer info op www.luxottica.com.