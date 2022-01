Rebel Generation FW22 collectie

Een collectie geïnspireerd door de dragers. De nieuwe Rebel Generation wintercollectie '22-'23 voor jongens en meisjes moet je een goed gevoel geven over wie je bent.

Rebel Generation, Collection FW22 - 23, courtesy of the brand

Stukken geïnspireerd op Varsity-kleding, comfortabele sweat sets en mooie breisels in trendkleuren zijn opgenomen in de jongenscollectie. De meiden kunnen switchen van fancy, trendy silhouetten naar een meer sportieve ‘College’ look. Het merk begon alleen voor jongens, maar al snel voelden we de behoefte om ook naar meisjes uit te breiden.

Rebel Generation, Collection FW22 - 23, courtesy of the brand

Een lijn die volwassener is dan de kinderen en die geïnspireerd is op de ‘streetwear’, sociale media en de mode voor volwassenen. Ieder seizoen bieden wij een veelzijdige en trendy modecollectie met mooie stoffen en coole graphics. De kleuren zijn speciaal gekozen om te passen bij de tienermarkt en worden aangevuld met verschillende prints en ruiten evenals enkele modieuze breisels.

Rebel Generation, Collection FW22 - 23, courtesy of the brand

De groeiende belangstelling voor deze leeftijdsgroep maakt het spannend om de interesses van deze jongeren te volgen. Gedreven door de nieuwe generatie bieden wij een betaalbare collectie die duurzaamheid in het achterhoofd houdt. Deze collectie biedt een assortiment van 9 tot 16 jaar.

Rebel Generation, Collection FW22 - 23, courtesy of the brand