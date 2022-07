Rebels from Amsterdam, our story Spring/Summer 2023

YES!! Het is tijd om naar buiten te gaan! Naar buiten in je lekkerste kleren! Blue Rebel is dat eigenwijze denim-merk met Amsterdamse roots voor actieve en rebelse kids.

Voor de eerste levering van de boys collectie zien we vooral invloeden vanuit de varsity trend, zoals de sweat bomber, deze gecombineerd met een tee, witte sportsokken met streep een toffe jeans, witte sneakers en je bent helemaal in Blue Rebel style. Naast deze trend zijn denim gerelateerde items een must, zoals indigo sweat, twill jacket en veelal blauwe tonen, zoals twilight blue en regatta.

Geometrie is een kernwoord wat binnen het DNA van Blue Rebel valt, dit zie je ook terug in de tweede levering. Strepen en strakke artworks vallen hieronder. In deze levering komen de kleuren spice route, asphalt en teal blue aan bod. De wafelstructuur in een tee en short zijn key items, draag dit als set en je bent helemaal cool!

Beeld: Blue Rebel, collectie SS23, eigendom van het merk.

De eerste levering van de girls collectie heeft ook blauw in de collectie, maar dan wel gecombineerd met een frisse papaya. De kobalt blauwe kleur, genaamd olympian blue is fris en staat goed op elke jeans. Trend item is ook de varsity sweat bomber in combinatie met een wide jeans en destroy op de knieën ben je helemaal een rebel girl! Ook in deze levering is de salopet jeans, stripe jeans en denim blouse een must voor de denim lover.

Voor de tweede levering voegen wij de kleur lichen toe een mint groene kleur, deze kleur kan je makkelijk toevoegen aan de eerste levering zodat er weer een nieuw beeld ontstaat. Trend item is de wat langere sweat short, het wordt allemaal wat meer loose fit voor volgend jaar, maar ook de diagonale two-colour streep in een tee en short. Hip als set, maar ook makkelijk los te combineren.

Beeld: Blue Rebel, collectie SS23, eigendom van het merk.

Over Blue Rebel

Blue Rebel ontstond in de jaren 90 van de vorige eeuw toen een aantal denim experts vonden dat er te weinig spannende en creatieve denim merken voor Kids op de markt waren. Na een beperkte aanwezigheid van enkele seizoenen pakten enthousiaste denim- en kids-specialisten uit Amsterdam het mooie merk in 2020 weer op en besloten het merk met nieuw blauw bloed te injecteren en tevens een totaalcollectie te creëren. Terug naar de roots: indigoblauw, vernieuwde pasvormen en goed combineerbare bovenstukken tegen scherpe prijzen!

Er is er nu een veelzijdig aanbod, met verschillende denim pasvormen in verschillende wassingen die nagenoeg allemaal standaard op voorraad zijn en via een simpele B2B webshop direct te bestellen zijn. De pasvormen worden veelal over meerdere seizoenen gecontinueerd en af en toe uitgebreid met iets nieuws. Zoals ook in dit seizoen, de “Single” een wide leg voor girls. De namen van de denims zijn geïnspireerd op straten en plekken in Amsterdam, zoals de ‘Rockin en Damrack’ voor de boys en de ‘Single en Walles’ voor de meiden.

Beeld: Blue Rebel, collectie SS23, eigendom van het merk.