Regen op de tennisbaan: Lacoste's herfst/winter 2026-collectie

Op 31 juli 1923 stond René Lacoste tegenover de Spaanse topspeler Manuel de Gomar tijdens een Davis Cup-wedstrijd in Deauville. Een plotselinge stortbui zette de grasbaan onder water. Toeschouwers gooiden kranten op het veld om het te drogen, terwijl spelers en omstanders schuilden onder paraplu's in trenchcoats, poncho's, regenjassen en rubberlaarzen. Door de regen duurde de wedstrijd twee dagen, maar Lacoste won in vier sets. Hiermee plaatste Frankrijk zich voor de finale en begon de jonge speler aan zijn weg naar de wereldtitel.

Die middag vormt het uitgangspunt voor de herfst/winter 2026-collectie van Lacoste. Creatief directeur Pelagia Kolotouros bouwt de collectie op rond het idee van een souvenir: een herinnering aan spanning en vastberadenheid, voorbereiding en prestatie, en wat nodig is om te wachten en te winnen. In plaats van de focus op de intensiteit van de competitie, richt ze zich op de tribunes. Ze verkent de momenten rondom de wedstrijd, waar de cultuur van de toeschouwers evenveel gewicht heeft als wat er op de baan gebeurt.

Credits: Lacoste

Outerwear ontworpen voor de elementen

Kolotouros zet de vernieuwing van outerwear uit eerdere seizoenen voort en ontwikkelt het idee verder met waterdichte en technische materialen. De trenchcoat als basisstuk, de poncho als een geëvolueerde polo en ‘bonded tech wool’ als bescherming tegen het weer. Gewatteerde, volumineuze stukken verschijnen in transparant nylon en in wetlook of reflecterende afwerkingen, naast pluche fluweel en de zachte tailoring van de René-blazer van het huis. Het krokodillenlogo keert terug in nieuwe vormen, verwerkt in borduurwerk en badges die verwijzen naar de archieven van het merk.

Credits: Lacoste

Een capsulecollectie met Mackintosh

De 'Roots Collaboration' van de collectie koppelt Lacoste aan Mackintosh, het Schotse outerwear-huis opgericht in 1824 en bekend om zijn meesterschap in rubberen stoffen. Mackintosh produceert zijn kledingstukken nog steeds grotendeels op traditionele wijze. De kenmerkende, waterdichte katoen in bijpassende kleuren wordt met de hand gelijmd en getapet volgens technieken die sinds de negentiende eeuw zijn doorgegeven.

De samenwerking resulteert in een reeks belangrijke silhouetten die de klassiekers van Lacoste vernieuwen: een poncho-polo, een regenbestendig trainingspak, een geplooide trench-rok en een hybride track-jack overhemd. Historische patronen verschijnen op technische stoffen, en kabeltruien worden gecombineerd met hoogwaardig nylon. Het resultaat is outerwear gevormd door de methoden van Mackintosh, maar onmiskenbaar Lacoste. De 'Neo-Tennis'-stukken uit de collectie zijn grotendeels genderfluïde. Ze zijn geïnspireerd op de energie van sport zonder erdoor gedefinieerd te worden, ontworpen om overal gedragen te worden zonder hun aantrekkingskracht te verliezen.

Credits: Lacoste

Accessoires en kleurenpalet

De vorm en textuur van de collectie volgen wat Lacoste 'tech-heritage' noemt: een mix van sportief en archief, prestatie en poëzie. Favorieten van fans keren terug, waaronder verweerde trofee-spelden, Grand Slam T-shirts, het iconische trainingspak van het huis en een digitaal horloge aan een rekbare armband. De Lenglen-tas verschijnt in nieuwe verhoudingen, met zijn urban-sportieve vorm afgewerkt met een siliconen handvat. Een rackethoes en een tennisbal-clutch zijn gemaakt van de technische stoffen van Mackintosh.

Het herfst/winter-palet verschuift van koel naar warm en van bewolkt naar levendig. Koele grijstinten, inktachtige heidekleuren en donkere, natte metaalkleuren vormen de basis. 'Agave Green' doet denken aan gras na een regenbui en 'Rusty Red' verwijst naar het gravel van Roland-Garros, haastig afgedekt tegen plotselinge regen.

Voor Lacoste weerspiegelt de collectie wat een jonge René Lacoste moet hebben begrepen toen hij de ondergelopen baan verliet: het echte spel is niet alleen een strijd tussen tegenstanders, maar een voortdurende dialoog tussen het lichaam en de elementen.