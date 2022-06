Rianne de Witte wil consuminderen aanmoedigen

Sinds begin jaren negentig heb ik een duurzaam modelabel en dit maakte mij tot een pionier. Als net afgestudeerde modestudent was ik overtuigd van mijn missie; Als modeontwerper voel ik een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor wat ik maak en heb de behoefte om vooral zo min mogelijk vervuiling te veroorzaken.

Mode op een duurzame manier maken is goed maar het is niet genoeg besefte ik vele jaren later. Mijn kerngedachte was, hoe kan ik een zinvolle en duurzame bijdrage leveren in een modewereld vol sociale misstanden, milieuvervuiling, overproductie en overconsumptie. In plaats van de consument uit te nodigen nieuwe stukken te kopen ben ik me gaan focussen op het consuminderen. Er ontstond wel een dilemma, hoe kan ik met deze aanpak mijn brood verdienen?

Mijn collectie is doorlopend te bestellen, mijn ontwerpen hebben geen houdbaarheidsdatum. Sommige ontwerpen zitten 10-15 jaar in de collectie. Van tijd tot tijd vul ik de collectie aan met nieuwe ontwerpen, altijd met een lange levensduur in gedachten.

Waar ik eerder (qua verkoop) nog vast zat in het traditionele modesysteem, ben ik nu letterlijk ‘slow fashion’ ingedoken en wordt alles met de handgemaakt in eigen atelier. Dit voelt stukken beter, mijn rol is gaandeweg veranderd van duurzaam modeontwerper tot iemand die de jonge generatie inspireert.

Ecopolitan Magazine / foto Paul Ranft - Collectie 2018 / model Youki Verloo

Waar ben je nu mee bezig?

Naast het label Rianne de witte ben ik bezig met de ontwikkeling van een DIY concept.

Ik geef masterclasses kleding maken onder de naam ‘Kleermeesters' en verzorg op verschillende lokaties ‘Duurzaam Textiel Advies’. Ik wil consuminderen aanmoedigen en mensen laten zien hoe hoe je ervoor kunt zorgen dat de inhoud van je kledingkast langer mee gaat, goed voor de kleding, portemonnee en voor het milieu!

Ik ben op zoek gegaan naar een werkvorm waarbij ik de verbinding kan maken tussen educatie, duurzaam ontwerp en consuminderen.

Waar is je werk tegenwoordig te verkrijgen?

Tijdens de Stockdagen in Arnhem, van 30 juni tot en met 3 augustus. Overige verkoop loopt via de webshop van Rianne de Witte en By Branderhorst in Dordrecht.

”Verder is een deel van mijn collectie te huur bij kledingbibliotheken Masterpiece en binnenkort ook bij Lena”.

Foto’s Rianne van / Mirelle Sahetapy ; portret Rianne de Witte

Over modeontwerper Rianne de Witte

Rianne de Witte (1967) Valkenisse, Zeeland is één van de pioniers en voorvechters voor duurzame mode. Zij pleit voor ‘eerlijke kleding’ die geproduceerd wordt met respect voor mens, dier en planeet. Het ontwerpen van tijdloze kleding die lang mee kan gaan is kenmerkend voor De Witte. Haar duurzame werkwijze is tijdens haar studie, begin jaren negentig ontstaan, als reactie op een vervuilende ‘fast-fashion industrie’. Rianne de Witte houdt geen rekening met het reguliere modesysteem maar denkt vanuit de oorspronkelijkheid van hoogwaardig, milieuvriendelijk en eerlijk gemaakte kledingstukken. Bij deze ‘holistische’ werkwijze is samenhang van vakmanschap, doordacht ontwerp, duurzame materiaalkeuze, aandacht voor pasvorm en verfijnde afwerking, essentieel. Naast haar eigen modelabel is het haar missie om ervaring en vakkennis te delen door middel van educatieve activiteiten, gastdocent bij modeopleidingen en geeft ze cursussen in haar atelier te Breda.