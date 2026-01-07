Rita Ora keert terug met een nieuwe activewear capsule bij Primark

Het nieuwe jaar begint in beweging. Rita Ora keert terug met Primark presents Rita Ora en zet voor het eerst activewear centraal in haar samenwerking met Primark. De nieuwe capsule is geïnspireerd door haar liefde voor Pilates en combineert performance details met stijlvolle silhouetten die je moeiteloos van workout naar everyday life draagt.

Credits: Primark

## Every move counts

De capsule, geïnspireerd op haar liefde voor Pilates, combineert performance details met stijlvolle silhouetten die ontworpen zijn voor het echte leven: van workouts tot koffieruns en alles daartussenin. Comfort, bewegingsvrijheid en draagbaarheid staan centraal, zonder concessies te doen aan stijl of prijs. De Rita Ora capsule maakt deel uit van Primarks grootste en meest innovatieve performance activewear-collectie tot nu toe. Een collectie die onderstreept dat activewear draait om hoe je leeft, niet alleen om hoe je traint. Of je nu intens beweegt of juist kleine momenten van beweging meepakt: Every Move Counts.

"EEN TOEGANKELIJKE START VAN HET JAAR"

Steve Lawton, Chief Product Officer bij Primark, zegt hierover:

“Dit is onze grootste en meest innovatieve activewear- lancering tot nu toe, en precies waar Primark sterk in is. Net zoals we dat al decennialang doen met mode, maaren we activewear toegankelijk door de beste innovaties en materialen aan te bieden zonder iemand uit te sluiten op prijs. Primark is gebouwd op de overtuiging dat je niet meer hoeft uit te geven om je goed te voelen en er goed uit te zien, en activewear, dat door miljoenen van onze klanten dagelijks wordt gedragen, is daar het perfecte voorbeeld van.”

Met deze collectie bevestigt Primark zijn visie op moderne activewear: stijlvol, comfortabel en betaalbaar, met prijzen vanaf €4,50 voor activewear en €3 voor accessoires. Een toegankelijke start van het nieuwe jaar, waarin beweging op elke manier telt.