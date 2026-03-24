Robuust werkjack voor grillig weer

Wie buiten werkt, weet dat het weer geen excuus is. Regen, wind of kou: het werk gaat door. Carhartt bouwde zijn naam op onder vakmensen die dagelijks onder wisselende omstandigheden presteren. Het nieuwe Monterey Jack sluit daar naadloos op aan: licht van gewicht, maar ontworpen voor intensief gebruik in weer en wind.

De jas is opgebouwd uit een 2,5-laags WPB Rockfort-constructie van Taslan nylon. Dat betekent een sterke, slijtvast geweven buitenstof met een waterdicht en ademend membraan, zonder overbodige voering. Het resultaat is een jack dat tegen een stootje kan, maar toch compact en comfortabel blijft tijdens lange dagen buiten.

Bescherming tegen regen en wind

Met Storm Defender™ blijft regen buiten, ook bij langdurige en zware neerslag. Tegelijkertijd voert het materiaal warmte en transpiratie af, zodat het draagcomfort behouden blijft tijdens fysiek werk. Volledig getapete naden, waterafstotende ritsen en een stormklep voorkomen dat water binnendringt op kwetsbare punten.

Ook wind krijgt geen kans. Dankzij Wind Fighter™ blijft koude lucht buiten, terwijl de relaxed fit zorgt voor voldoende bewegingsvrijheid. Bukken, tillen of werken boven schouderhoogte: het jack beweegt mee zonder te beperken.

Praktisch in gebruik

Het Monterey Jack is ontworpen met oog voor dagelijks gebruik, met meerdere afsluitbare zakken, een verstelbare capuchon en een verlengde achterzijde. De jas is bovendien compact op te bergen in de eigen zak, handig voor onderweg of als extra laag in wisselende omstandigheden. Verkrijgbaar in diverse kleuren, waaronder Tarmac, Carhartt Brown/Black, Forestry Green en Black.

Informatie

Het Carhartt Monterey Jack is verkrijgbaar in een dames- en herenuitvoering, bij outdoorwinkels werkkledinggroothandels en diverse webshops. Adviesprijs € 139,99.