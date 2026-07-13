s.Oliver SS27: lichte outerwear en denim met een sportieve twist
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Voor Lente/Zomer 2027 presenteert s.Oliver een dames- en herencollectie met een relaxte, alledaagse garderobe waarin lichte jassen en denim de boventoon voeren.
Lichte outerwear is de meest opvallende categorie. Voor dames varieert dit van een bomberjack met ‘onion quilting’ en een blouson met trechterkraag en stippenpatroon tot een signaalrood ritsjack met opstaande kraag en trekkoord. Bij de heren vallen een Harrington-jack met corduroy kraag, een licht, hemelsblauw ritsjack en een denim workwear-lijn op.
Denim is de rode draad in beide collecties. Dames dragen lichte, wijd uitgesneden jeans. Heren dragen een indigo-combinatie met een fijn streeppatroon en een ‘light-wash’ denim blouson. Loafers, teenslippers, petten en een gestreepte bandana voegen een casual stylingaccent toe.
Het kleurenpalet wordt gedomineerd door een aardse basis van beige, ecru, taupe en steengrijs, geaccentueerd door krachtig rood en details in olijfgroen, zachtgeel, marineblauw en lichtblauw. Stippen en strepen springen in het oog als patronen.
Speelse merkdetails completeren de look. Teksten zoals “Easiness” op een pet en “Relaxed Wear Supply” op een rugbyshirt, samen met een tote bag met script-print, geven de collectie een jonge, toegankelijke uitstraling.
Het resultaat is een veelzijdige, combineerbare garderobe voor dames en heren: lichte jassen als trendsetters van het seizoen, denim als rode draad en een kleurenpalet dat rustige, neutrale tinten combineert met een zelfverzekerd rood.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
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