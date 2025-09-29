Samen in actie voor een groenere wereld

Bij J-Club vinden we dat duurzaamheid niet alleen een mooi streven is, maar vooral iets waar je ook écht iets mee moet doen. We willen niet alleen zeggen dat we bewust omgaan met onze impact, maar ook laten zien hoe we dat aanpakken. Daarom hebben wij een samenwerking met Regreener, een organisatie die zich inzet voor gecertificeerde klimaatprojecten wereldwijd.

Via Regreener steunen we momenteel twee belangrijke projecten:

Het herstel van het Katingan-veengebied in Indonesië

Dit is één van de grootste veengebieden ter wereld. Zulke gebieden zijn ongelooflijk belangrijk omdat ze enorme hoeveelheden CO₂ vasthouden én leefruimte bieden aan unieke dieren en planten. Door dit gebied te beschermen en te herstellen, helpen we zowel het klimaat als de biodiversiteit.

De bescherming van het Mataven-woud in Colombia

Dit enorme regenwoud (meer dan 1,8 miljoen hectare) is van levensbelang voor de inheemse gemeenschappen die er wonen. Het project zorgt niet alleen voor bescherming tegen ontbossing, maar ook voor betere voorzieningen zoals schoon water, onderwijs en gezondheidszorg.

Onze slogan is Winning Together, en dat gaat verder dan alleen samenwerkingen met onze partners en retailers. Voor ons betekent het ook: samen zorgen voor de wereld van morgen. Door deze projecten te ondersteunen dragen we niet alleen bij aan het verminderen van CO₂-uitstoot, maar ook aan betere leefomstandigheden voor de mensen die daar direct mee te maken hebben.

We zijn er trots op dat we via Regreener heel concreet verschil kunnen maken. Het voelt goed om te weten dat wat we doen verder gaat dan ons eigen bedrijf, en dat onze keuzes bijdragen aan iets groters.