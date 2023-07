Samenwerking tussen Jolo Fashion group en A fish named Fred: Kindermode merk Fred Junior

Maak plaats, volwassenen! Een vis genaamd Fred staat klaar om de wereld van kindermode te veroveren met de gloednieuwe en supercoole lijn, Fred Junior. In samenwerking met Jolo Fashion Group hebben ze een collectie gecreëerd die jongens laat stralen met levendige prints, en om ervoor te zorgen dat het aan de hedendaagse normen voldoet, hebben ze een vleugje magische kracht toegevoegd via Kunstmatige Intelligentie (AI).

Fred Junior brengt een uitgebreid assortiment met stoere broeken, shorts, polo's, shirts, sweaters en natuurlijk blazers en overhemden. Maar wacht even, dit is niet zomaar een kopie van de volwassenen collectie. Zeker niet, dit is een excentrieke en unieke lijn met een eigen fantastische identiteit.

Credits: A fish named Fred

Bij Fred Junior draait het allemaal om avontuur, creativiteit en speelse vibes. Die kleurrijke prints, tot leven gebracht met behulp van de tovenarij van AI, staan centraal in deze verbluffende collectie. Maak je klaar voor gedurfde patronen, opvallende ontwerpen en een explosie van kleuren die ongetwijfeld de aandacht van jonge trendsetters zullen trekken.

Maar hé, de collectie stopt niet bij kenmerkende prints! Het omarmt ook klassieke elementen zoals strepen, ruiten en effen variaties. Fred Junior biedt ongeveer 45 stijlen die zorgvuldig zijn samengesteld om de perfecte mix van speelsheid en stijl te creëren.

Er zijn slechts een beperkt aantal pakketten beschikbaar, dus verspil geen minuut. Maak vandaag nog een afspraak om de Fred Junior collectie uit eerste hand te ervaren. Geloof ons, je wilt deze kans niet missen om je kleintjes te kleden in de coolste en meest unieke stijlen van het seizoen.

Credits: Fred Junior

Over Jolo Fashion Group:

Jolo Fashion Group is een toonaangevende speler in de mode-industrie en werkt nauw samen met topmerken om sprankelende collecties te creëren. Hun samenwerking met A fish named Fred voor de Fred Junior collectie belooft een frisse en levendige toevoeging te zijn aan de wereld van kindermode in Nederland.

Over A fish named Fred:

A fish named Fred is een vooruitstrevend herenmode merk dat bekend staat om gedurfde prints en kleurrijke ontwerpen. Met Fred Junior laten ze hun creativiteit los op het gebied van kindermode, terwijl ze trouw blijven aan hun unieke stijl en jongens de kans geven om hun persoonlijkheid tot uiting te brengen via mode.