Sandwich zomer ‘22: Natural intelligence

Het combineren van nieuwe en bekende stijlen om collecties samen te brengen en zo de seizoenen te overstijgen, is typisch Sandwich. Naast deze verbinding tussen de collecties heeft het design team zich in het proces laten inspireren door connecties uit de natuur. Voortgekomen uit het idee dat er onwaarschijnlijk complexe verbindingen bestaan die groei en floreren mogelijk maken. De zomercollectie is dan ook een ode aan deze natural intelligence.

Sandwich staat bekend om de kwalitatief hoogstaande ontwerpen in natuurlijke materialen zoals linnen, viscose en katoen die zo sterk zijn dat je de items seizoen na seizoen kunt blijven dragen. Het kleurenpalet is met zorg samengesteld om de stukken gemakkelijk te combineren met items uit voorgaande collecties. Zo bouwt Sandwich met steeds nieuwe handgetekende prints, ontwerpen, wassingen en kleurtechnieken voort op een vertrouwde basis die karakteristiek is én verfrissend.

Aqua tint

Natuurlijke knits, geweven linnen en cotton slub geven structuur aan comfortabele designs. Verfijnde prints zoals de ‘Shadow plant’ werden zorgvuldig met de hand getekend. Soepele viscose en transparante streepjes geven de ontwerpen lucht. Natuurlijke tie dye op lange linnen jurken en bloezen in een lichte structure dobby maken het gemakkelijk om diepte en gelaagdheid aan te brengen. De kleuren zijn helder en fris in Ice Melt, Kayacking en Airy Blue.

Blooming Air

Mille Fiori print op luchtige viscose crepe jersey. De zomer is voelbaar in elke vezel van deze collectie. Een zachte, geweven modal summer suit wordt afgewisseld met frisse nieuwe denim styles in lavendel en blauw. De silhouetten zijn speels en soepel vallend. Een fijne Cyanotype floral print brengt verschillende kleuren samen om gemakkelijk nieuwe combinaties te maken. Structured en slub knits geven de ontwerpen diepte en het palet is warm in Jacaranda, Red Bud en Mauve Chalk.

Summer Lights

Dit collectie thema neemt ons mee door rijke materialen en veelzijdige texturen in frisse kleuren zoals Yellow Tail en Blissful Blue met accenten in Hot Coral en Violet Tulle. Transparante delen wisselen gelaagde weefsels af en kunstzinnige abstracte prints zoals de handgemaakte ‘Aqua dot’ en ‘Summer Lights’ zorgen voor dynamiek. Overdyed broderie cotton en multi-colored V-neck knits laten zich gemakkelijk combineren met andere stukken uit de collectie en met de items die al in je kledingkast hangen. Zomerse silhouetten met het comfort en de kwaliteit die je gewend bent van Sandwich.

Over Sandwich

Dit is Sandwich. We zien onszelf als een modern merk met een eigenzinnige twist. Details zijn belangrijk voor ons. We hebben een uitgesproken eigen stijl, die in 1981 is ontstaan en sindsdien blijft evolueren. Ons uitgangspunt is nooit veranderd: wij maken kleding voor echte vrouwen. Wij maken vrouwen mooier. Authenticiteit is belangrijk, wij zorgen dat vrouwen zich op hun gemak voelen in wat ze dragen. Dat gevoel gaat verder dan een nieuwe garderobe. We willen vrouwen laten stralen, overal en altijd. En dat kunnen we alleen maar samen doen.