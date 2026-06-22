Santoni onthult The Art of Encounter voor Lente/Zomer 2027

Het Italiaanse schoenen- en lederwarenmerk Santoni presenteert zijn lente/zomer 2027-collectie, getiteld 'The Art of Encounter', volgens een persbericht. De collectie omvat schoenen en tassen voor heren en dames en toont diverse ambachtelijke technieken van het merk.

De herenlijn opent met de Carlo-loafer, vervaardigd volgens Santoni's Goodyear Reverse-constructie. Het model keert terug met een reeks verwisselbare kwastjes, aangeboden via 'One Live'. Dit is de personalisatieservice van het merk binnen het 'One of One' maatwerkprogramma. Ander schoeisel omvat de Ira-gespschoen van Seta-suède met een neus van Origine-nerfleer, afgewerkt met de handmatige Velatura-kleurtechniek van het merk. Daarnaast is er de Oscar-gespschoen van Origine-leer. Deze worden gecombineerd met lederwaren zoals de Arlo-tas en de Didi-werktas.

Credits: Santoni

Credits: Santoni

Het meer casual aanbod richt zich op de Off-Duty, die het comfort van een sneaker combineert met traditioneel schoenmaken, en de Weekender-sneaker. Het omvat ook de Eco-tas, een omkeerbare shopper van Granato-nerfleer en Seta-suède die gepersonaliseerd kan worden met bedels en accessoires.

Santoni geeft ook een voorproefje van de damescollectie voor lente/zomer 2027, die is geïnspireerd op herenstijlen. De Carla is een echo van de Carlo-loafer. De Off-Duty-sneaker, Weekender-sneaker en Ira-gespschoen voor dames passen de gevestigde herencodes aan door middel van andere verhoudingen.

Credits: Santoni

Credits: Santoni

Het merk benadrukt drie kenmerkende technieken in de collectie: Intrecci, het handmatig weven van fijne leren stroken; Serpentine, de plaatsing van smalle leren stroken voor een sculpturaal effect; en Sigillo, het handgemaakte stiksel. Tijdens Milan Fashion Week presenteert Santoni de collectie in zijn showroom aan de Via Monte Napoleone. Een sculpturale tafel toont vijf kenmerkende elementen van het merk: Arancio Santoni, Seta, Velatura, Serpentine en de Goodyear Reverse-constructie. Dit wordt aangevuld met live demonstraties van ambachtslieden.