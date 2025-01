SARDA en Tomorrowland droppen een onverwachte festival wear collab

In april openen SARDA en Tomorrowland het festivalseizoen met een onverwachte collab - en het is alles waarvan je niet wist dat je het nodig had, totdat je het zag.

Bold. Daring. Gemaakt om jou te laten bewegen. Het is SARDA, geïnspireerd door de natuur en de bruisende energie van Tomorrowland. Denk premium festival outfits die zelfexpressie en vrijheid uitstralen.

Als twee baanbrekende visionairs samenkomen, gebeurt er iets magisch. SARDA, het uit Barcelona afkomstige merk voor intimate apparel, en Tomorrowland, het iconische festival voor elektronische muziek, tillen festival wear naar een heel nieuw level met hun collab die vanaf april verkrijgbaar is.

Sinds 1962 combineert SARDA savoir-faire met gedurfde, maar altijd draagbare ontwerpen. Tomorrowland, een wereldwijd symbool van vrijheid en creativiteit, deelt SARDA's passie om de regels telkens opnieuw uit te vinden en zelfexpressie te stimuleren.

Festival wear 2.0

De volledig zwarte capsulecollectie bestaat uit 7 veelzijdige stukken die altijd, overal en op elke manier gedragen kunnen worden. Denk aan statement bodysuits, tops en slips met flatterende en grafische lijnen, geïnspireerd door Tomorrowland's betoverende art-deco en nature-infused universum.

Gemaakt om te kunnen zijn wie je bent. Unapologetically.

Gemaakt om in te bewegen. Comfort is nooit gewoon een optie, maar altijd de standaard.

Gemaakt om lang mee te gaan. Premium fashion, geen fast fashion.

Gemaakt om in uit te gaan, nieuwe mensen te ontmoeten en je empowered te voelen. .

Be bold. Be daring. Be SARDA. #OwnTheNight

Launch April 2025