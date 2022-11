Sarlini - We love our collection 2022

Het herfst seizoen is in volle gang en de nieuwe collecties zijn volop binnen. Maak jouw look af met onze uitgebreide Sarlini collectie.

Via deze nieuwsbrief neem ik jullie graag mee in onze Sarlini wereld vol accessoires.

Bekijk onze bestsellers of laat je inspireren door onze trend looks van dit seizoen. Ga je voor een heerlijke warme & cosy look? Of juist fifty shades of green?

Het beloofd in ieder geval een warme winter te worden met onze cosy accessoires.

We nodigen je van harte uit in onze Sarlini showroom of ik kom graag bij je langs om de mogelijkheden te bespreken.

How to style?

Onze Sarlini accessoires zijn op allerlei manieren te stijlen. Ga jij voor warm & cosy? Of ben jij een vrolijk en kleurrijk type?

True Colors

Wanneer het regenachtig en koud is komen de sjaals en mutsen al snel tevoorschijn. Breng wat kleur in deze donkere grijze dagen. Kleur maakt je spontaan vrolijk.

Fifty shades of Green

Groen is dé modekleur van het jaar. Ga je voor een casual look? Of ben je op zoek naar een dubbel gekleurde sjaal. Sjaals die zowel warm als comfortabel zijn?

Warm &Cosy

Kom maar op de wind, regen en natte bladeren op de grond. Deze sjaals en mutsen zijn heerlijk zacht en warm. Ideaal voor diegene die het liefst de hele dag wegkruipen in een sjaal. Colsjaals zijn ook weer helemaal in.

Sarlini, FW23

Onze Bestsellers

Ontdek hieronder een selectie van onze bestverkochte items en musthaves.

Geruite shawl met full color oranje hersttinten

Snoods

Weer helemaal trendy en hot. Super warm en comfortabel. Verkrijgbaar in 3 tinten luipaardprint

Gebreide muts

Felle vrolijke kleuren

Alle voordelen op een rij:

Collectie voor het hele gezin

Lekkere kop koffie in onze showroom

24/7 online bestellen

Direct uit voorraad leverbaar

> 1000 artikelen

Inspirerende fysieke showroom

Nederlands familiebedrijf

In-house designteam

Persoonlijke vertegenwoordiger

Hoge kwaliteit productfoto’s beschikbaar

Let’s get in contact!

“Mijn persoonlijke favoriet van dit seizoen is de twee kleuren geruite Kobalt blauwe sjaal in combinatie met deze witte schipperspet.”

Heb je interesse in een van onze producten? Ik hoor graag van je.

Laat hier je bericht achter en ik neem snel contact met je op.

Marianne Bouman

06-10144165

m.bouman@angro.nl