Save the date | Tweede editie On Track

Op maandag 5 juni 2023 is de tweede editie van ON TRACK. Dé aftrap van het hiking en outdoor seizoen wat je als merk en winkel met wandel- en outdoor producten zeker niet mag missen!

On Track

On Track is hét nieuwe hiking & outdoor event voor de retailbranche. De nieuwste collecties SS24 wandelschoenen worden getoond, maar ook outdoor kleding, wandelsokken, drinkflessen en andere bijbehorende accessoires. Op deze manier krijgen retailers het complete aanbod van mooie merken bij elkaar op één plek, in het midden van Nederland. Zowel bezoekers als exposanten worden deze dag volledig ontzorgd en in de watten gelegd. Kom langs, ontmoet nieuwe mensen en merken en onderhoud bestaande relaties. Zo maken we er gezamenlijk een succesvolle dag van voor deze branche.

Partners

ON Track is een initiatief van CAST en wordt door belangrijke partners ondersteund als ANWR-GARANT Nederland, Outdoorspecialist.nl & Sportpartner. Het nieuwe event richt zich op de toenemende vraag aan wandelschoenen, kleding en accessoires.

Deelnemende merken

Merken kunnen zich vanaf nu inschrijven voor dit event via cast.nl. Houd de eventpagina in de gaten om op de hoogte te blijven van alle deelnemende merken.