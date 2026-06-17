SAXX Underwear officieel verkrijgbaar in Nederland

Het internationale ondergoedmerk SAXX maakt zijn entree op de Nederlandse markt. Het van oorsprong Canadese label is wereldwijd al een groot succes en wil nu ook Nederlandse mannen laten ervaren dat ondergoed aanzienlijk comfortabeler kan zijn dan zij gewend zijn.

Met een innovatief ontwerp dat irritatie voorkomt en maximale ondersteuning biedt, richt SAXX zich op mannen met een actieve levensstijl. Of het nu gaat om sport, woon- werkverkeer of lange dagen op kantoor: comfort staat centraal.

Veel mannen ervaren dagelijks ongemak door ondergoed dat niet goed aansluit of schuurt tijdens beweging. SAXX biedt hiervoor een oplossing met de gepatenteerde BallPark Pouch™: een ergonomische constructie aan de binnenzijde van de boxer die zorgt voor natuurlijke ondersteuning en alles op zijn plaats houdt. Dit resulteert in meer bewegingsvrijheid en langdurig draagcomfort. Uit onderzoek blijkt dat 93% van de mannen die SAXX probeert, een herhalingsaankoop overweegt.

Credits: SAXX

Het merk werd in 2006 opgericht in Vancouver met een duidelijke missie: het dagelijks comfort van mannen verbeteren. Inmiddels is SAXX uitgegroeid tot een van de snelst groeiende ondergoedmerken in Noord-Amerika.

Of je nu op de fiets naar je werk gaat, een rondje hardloopt of een drukke werkdag hebt, SAXX beweegt met je mee. De boxers zijn gemaakt van zachte, ademende materialen en voorzien van naden die irritatie voorkomen.

Credits: SAXX

De lancering in Nederland markeert een belangrijke stap in de Europese uitbreiding van het merk. New Amsterdam Apparel is aangesteld als distributeur voor Europa. De collectie is vanaf nu verkrijgbaar via de SAXX-website, waar ook informatie te vinden is over verkooppunten, zowel online als in fysieke winkels.

SAXX biedt een breed assortiment in verschillende modellen, kleuren en materialen. Voor dagelijks gebruik zijn er onder andere de DropTemp™ en Essential Cotton lijnen, terwijl actieve gebruikers kunnen kiezen voor technische varianten zoals Multi-Sport Mesh en Quest.