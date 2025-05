Schoenenmerk Floris van Bommel lanceert mannenpolo

Klasse en comfort ontmoeten elkaar in een nieuw ontwerp

Hoewel Floris van Bommel voornamelijk bekendstaat om zijn uitgebreide collectie schoenen, durft het merk ook al eens verrassend uit de hoek te komen. Na handschoenen, tassen, sloffen en zelfs een inventieve hondenriem introduceert Floris van Bommel nu een poloshirt voor mannen, het ideale item voor het voorjaar!

“Als er één kledingstuk is dat bij ons bedrijf past, dan is het wel de polo: een klassieker die weigert om uit de tijd te raken! Of je nu gaat voor een sportieve look of netjes voor de dag wilt komen, een polo past zich moeiteloos aan jouw stijl aan. Sportief genoeg voor een actieve dag, chic genoeg voor een etentje”, legt Floris van Bommel uit.

Het item heeft een regular fit en komt in neutrale kleuren als wit, navy en zandkleur. Op de borst staat een kleine knipoog naar de origine van het merk, namelijk een geborduurd schoentje dat Floris zelf tekende.

Credits: Floris van Bommel

Samenwerking met Gentiluomo

Voor het creëren van dit nieuwe item sloeg Floris van Bommel de handen in elkaar met Gentiluomo. Dit Nederlandse merk staat al 25 jaar bekend om zijn premium herenmode met een stijlvolle Italiaanse snit.

De polo zelf is vervaardigd uit 100% piqué katoen en werd gemaakt in Portugal. De verstevigde kraag werd afgewerkt met knopen die qua kleur naadloos overgaan in de tinten van de polo. Het item komt bovendien in een brede range aan maten, zo hij is verkrijgbaar van maat S tot 2XL.