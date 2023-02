Scotch & Soda FW23 Kidswear

Geïnspireerd door de beats van Amsterdam viert Fall/Winter 2023 de eindeloze vreugde van muziek. De collectie staat voor de jeugdige energie, het optimisme en de eenheid die muziek met zich meebrengt door gemakkelijk te dragen kledingstukken te combineren met vrijgevochten prints, feel-good kunstwerken en de kenmerkende fun-loving details van het merk. De collectie is afgestemd op het veranderende seizoen en biedt een complete garderobe gemaakt om herhaaldelijk te dragen. Van back-to-school stijlen en functionele bovenkleding tot meer formele feestoutfits.

Op muziek geïnspireerde graphics, kunstwerken en citaten bepalen dit seizoen het tempo, zoals het artwork van een platenzaak op een zwart T-shirt voor jongens, dat gemakkelijk te combineren is met een corduroy cargo sweatpants. Voor meisjes zijn een cassettespeler en muzieknoten op een loose-fit hoodie gekrabbeld, terwijl 'The Amsterdam Beat' op de voorkant van een T-shirt van biologisch katoen is gedrukt. Unieke prints zijn ook verspreid over de collectie, geïnspireerd op muziekfestivals en feesten. Hoogtepunten zijn een all-over disco tie-dye print voor meisjes - te zien op een bedrukte tape midi-jurk en plooirok - en een all-over stereo en festival print voor jongens, op een bedrukt T-shirt en een sweatshirt.

Knitwear is gemakkelijk te combineren en komt uit in een reeks patronen en kleuren, zoals een gestructureerd intarsia breisel met een abstract, rood vlammenmotief voor jongens en een roze gemêleerde trui met een speelse geknoopte voorkant voor meisjes. Een knipoog naar de iconische slogan van Scotch & Soda: op een intarsia vest voor jongens - dat samen met de losjes toelopende Dean in corduroy wordt gedragen - staat 'The free spirit of Amsterdam' op de voorkant en 'have a nice day' op de mouw, ter ere van het vrolijke optimisme van het merk.

Picture: Scotch & Soda, kids FW23 Collection, courtesy of the brand

Tussenjassen en winterjassen zijn dit seizoen belangrijk. Voor jongens zijn een lichtgewicht colour-block jas en een leren bikerjack met sweatcapuchon moeiteloos cool voor school, terwijl een jas van biologisch katoen met vrijgevochten artwork een van de grootste hits van Scotch & Soda is. Een nachtblauw cabanjack - ook beschikbaar in de meisjescollectie - en een gewatteerde parka met REPREVE®-vulling zijn echte garderobe essentials voor het winterseizoen. Voor meisjes is een bedrukt omkeerbaar bomberjack uniek functioneel op lichtere dagen, terwijl een oversized varsityjack met 'Music is love' op de achterkant een nieuwe, speelse kijk is op een klassieker. Een truckerjack van imitatiebont voegt extra vreugde toe aan buitenavonturen, met een leuke 'The vibe is alright' patch aan de binnenkant, samen met de voering met luipaardprint.

Schoolklare looks zijn ook een hoogtepunt, van een dip-dye sweat dress - ontworpen met 'Let the music play' geschreven op de borst en rug - tot een twee-in-een omkeerbare vest parka voor meisjes en een relaxed-fit organic cotton hoodie en crewneck pullover voor jongens.

Geklede looks vieren de feestdagen, zoals een jacquardbreisel en een losse taps toelopende jacquardbroek voor jongens en een broderie anglaise jurk, een strass trui en glitter midirok voor meisjes. Een groene corduroy blazer met bijpassende rok voor meisjes kan chic of casual gedragen worden, terwijl een uitgewerkte blazer in nachtblauw met bijpassende broek met hoge taille zowel een slimme als speelse set is.

Picture: Scotch & Soda, kids FW23 Collection, courtesy of the brand

Amsterdams Blauw denim - de kern van elke back-to-school garderobe - is bewerkt met nieuwe pasvormen, wassingen en details. In combinatie met een teddyjack biedt de unisex Spirit jean - een ontspannen taps toelopende stijl - de ultieme festival vibe, met zijn op muziek geïnspireerde artwork, leuke borduursels en kleurrijke verfkwasteffect. De Verve, een relaxte denim jogger, is een nieuwe pasvorm voor jongens, terwijl de super losse Fling wordt geïntroduceerd voor meisjes.

De unieke kunstwerken en citaten geïnspireerd op de iconische bands Pink Floyd en Blondie zijn een eerbetoon aan muziek die generaties lang geliefd is. De kosmische stijl van het kunstwerk van Pink Floyd verschijnt op een unisex denim truckerjack, terwijl het kunstwerk van Blondie op een T-shirt van biologisch katoen voor meisjes is gedrukt.

Ter ere van Scotch & Soda's samenwerking met Paradiso's Indiestad, dat een podium biedt aan nieuwe en opkomende bands in Amsterdam, brengt het merk twee unisex stukken voor kinderen uit - een hoodie en een T-shirt - met het unieke artwork van Indiestad.

Het hoogtepunt van de Amsterdam Record Store collectie - verkrijgbaar in de jongenscollectie - viert de samenwerking van het merk met enkele van de meest iconische muziekwinkels van de stad, met een gele sweater en paarse hoodie van respectievelijk Velvet en Mary Go Wild.

Scotch & Soda introduceert ook een reeks unisex items met de nieuwe Free Spirit Peace Bird van het merk als klein borstlogo of statement artwork. Het assortiment is verkrijgbaar in nieuwe seizoenskleuren en klassieke kleuren en omvat T-shirts en sweatshirts.

Picture: Scotch & Soda, kids FW23 Collection, courtesy of the brand

Hoogtepunten van de collectie