Scotch & Soda lanceert Spring/Summer 25 campagne met wereldwijd merkambassadeur Joe Jonas

Scotch & Soda, het Amsterdamse modemerk, onthult met trots zijn lente/zomer 2025 campagne met internationale popster, songwriter, acteur en merkambassadeur Joe Jonas. De SS25 collectie ademt de energie van een weekendje weg en is ontworpen om een verfijnde stijl te brengen naar een kustavontuur, een stedentrip of een zomerse staycation.

In het verlengde van zijn ambassadeurschap voor het merk is Jonas de ster van de seizoenscampagne, waarin hij de belangrijkste stukken uit de collectie showt. Deze looks, ontworpen als de perfecte combinatie om de hitte van de stad te ontvluchten, belichamen een verfijnde esthetiek met een tijdloos gevoel. Sleutelstukken zijn onder andere getailleerde werkjassen, rijke denim co-ords, grafische rugbypolo's en meer, die sportkleding naadloos integreren in de dagelijkse garderobe.

“Enthousiast om de samenwerking met Scotch & Soda voort te zetten! Deze collectie is perfect voor die weekendtrip - of je nu een roadtrip naar nergens maakt, een chic rooftopfeest crasht of gewoon aan het meer zit met een koud drankje in je hand," aldus Joe Jonas.

Credits: Scotch & Soda

De lente/zomer 2025 heren- & damescollecties bieden een verfijnd kleurenpalet van rijke blauwtinten en bruin, accenten van perengroen, karmozijnrood en botergeel, samen met tijdloze strepen en unieke patronen. Accessoires die geschikt zijn voor een uitstapje, waaronder rieten tassen en een verscheidenheid aan bucket hats, trucker caps en baseballpetten, maken het seizoensaanbod compleet.

"Ons doel met deze collectie was om de stedelijke interacties te verkennen terwijl de sneeuw smelt en de lente aanbreekt," zegt Eran Kaim, Chief Product Officer van Scotch & Soda. "Aan het einde van het seizoen omarmen we de lentesfeer en laten we ons inspireren door de schoonheid van de natuur en traditionele ambachten. Omarm de zomer in onze nieuwste collectie, ontworpen om een verfijnde stijl te brengen naar je kustavonturen en je volgende stedentrip."

Het merk Scotch & Soda, oorspronkelijk opgericht in 1985, wordt nu beheerd door Bluestar Alliance, een in New York gevestigd merkmanagementbedrijf. Scotch & Soda is gebaseerd op de vrije geest van Amsterdam en biedt originele ontwerpen die geworteld zijn in eindeloos optimisme, individualiteit en de kracht van zelfexpressie. Na de overname van Scotch & Soda in 2023 heeft Bluestar Alliance zich ten doel gesteld het alom geliefde merk, beroemd om zijn onconventionele, artistieke kijk op mode, nieuw leven in te blazen. De samenwerking met de allereerste merkambassadeur Joe Jonas was een essentieel onderdeel van dit plan. Met een sterke eigen visie en wereldwijde trendsettende invloed was Jonas de perfecte keuze om het optimisme van het merk Scotch & Soda te vertegenwoordigen.

Joey Gabbay, CEO van Bluestar Alliance, deelde: "We zijn verheugd om voort te bouwen op onze samenwerking met Joe Jonas, de eerste officiële merkambassadeur van Scotch & Soda. Joe blijft de geest van creativiteit en individualiteit belichamen die het merk definieert. Zijn invloed en artisticiteit maken hem de perfecte partner nu we nieuwe hoogten bereiken en Scotch & Soda introduceren bij een nog breder publiek wereldwijd. Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de evolutie van het merk en we zijn er trots op samen te werken met zo'n inspirerend en gerenommeerd talent als Joe."