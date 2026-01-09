SELECTED FW26: Design gedreven door ambacht, geïnspireerd op een samenwerking met een Michelinsterrenrestaurant

De Herfst/Winter 2026-collectie van SELECTED is opgebouwd rond “Håndværk”, het Deense woord voor ambacht. De integriteit van materialen, functionaliteit en een menselijke benadering staan dit seizoen centraal. Deze filosofie wordt direct versterkt door de samenwerking van het merk met het Deense Michelinsterrenrestaurant DOMESTIC. De toewijding van het restaurant aan lokale inkoop en seizoensgebondenheid weerspiegelt de ontwerpfilosofie van SELECTED. Net als in een professionele keuken staan bij FW26 proces, precisie en terughoudendheid centraal. Dit vertaalt zich in een verfijnde, moderne workwear-garderobe, gekenmerkt door rustige silhouetten en doordachte laagjes.

Beeld: SELECTED

Materiaalontwikkeling speelt dit seizoen een centrale rol. Hoogwaardige wol-, alpaca- en kasjmiermixen worden gecombineerd met geborsteld katoen, brede ribfluweel, gewatteerd nylon en bouclé-texturen. Knitwear valt op door klassieke vissersstijlen, gemaakt van honderd procent regeneratieve en traceerbare NATIVA-wol. Deze worden vaak als subtiele tussenlaag onder jassen gedragen, of mouwloos over jerseys met lange mouwen.

Beeld: SELECTED

Outerwear blijft een belangrijke commerciële pijler. De collectie bevat Italiaanse wolkwaliteiten van MANTECO en Schots gewaxt katoen van Halley Stevensons. Verfijnde shearling en lamsleer benadrukken duurzaamheid en vakmanschap. Dit komt tot uiting in looks opgebouwd rond strakke overshirts, gedragen met relaxte olijfkleurige broeken en neutrale jersey basics. Ook zien we zacht gestructureerde jasjes gecombineerd met ton-sur-ton rokken of broeken met wijde pijpen. Textuur wordt toegevoegd door ribfluweel, gestructureerde keperstoffen en stoffen met een natuurlijke uitstraling. Deze materialen maken laagjes mogelijk zonder een zware look.

Beeld: SELECTED

Het kleurenpalet balanceert commerciële helderheid met emotionele diepgang. Gebroken wit en crèmetinten verwijzen naar de puurheid van natuurlijke vezels, in contrast met antraciet en koele grijstinten voor structuur. Warme bruintinten, Turks koffie en kurkuma domineren broeken, rokken en buitenlagen. Groentinten, van avocado tot dennenboom, verbinden de collectie met natuur en vernieuwing. Deze tinten worden vaak ton-sur-ton gestyled, wat resulteert in rustige, samenhangende outfits met een sterk cross-merchandisingpotentieel. Industriële blauwtinten maken het verhaal compleet met een subtiele verwijzing naar workwear.

Een hoogtepunt van het seizoen is de samenwerking met het Deense Michelinsterrenrestaurant DOMESTIC, waarbij lokale inkoop en seizoensgebondenheid zijn vertaald naar een minimalistische capsulecollectie. De belangrijkste items zijn onder andere een vernieuwd ‘foraging jacket’ van ripstop-katoen met natuurlijke was, gedragen in laagjes met een ongeverfde wollen broek en traceerbare knitwear. Deze outfit weerspiegelt visueel en conceptueel de waarden van terughoudendheid, seizoensgebondenheid en respect voor grondstoffen.

Beeld: SELECTED

De leveringen zijn gestructureerd over augustus, september en oktober. FW26 richt zich op outerwear, knitwear, relaxte tailoring en moderne broeken als de belangrijkste pijlers voor de groothandel. Subtiele aanpassingen in verhoudingen, zoals iets langere jassen, relaxte pasvormen en verzachte silhouetten, zorgen voor eenvoudig cross-merchandisen en relevantie op de lange termijn. SELECTED blijft zijn retailaanwezigheid uitbreiden, met een sterke focus op belangrijke Duitse steden in 2026.

