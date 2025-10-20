SELECTED stapt met ‘The Executive’ krachtig de herfst in

Met THE EXECUTIVE introduceert Selected een collectie die de kracht en allure van de jaren ’80 business attire opnieuw uitvindt. Het resultaat is een verfijnde garderobe waarin klassieke zakelijke stijl en moderne veelzijdigheid samensmelten. Luxueuze stoffen, tailoring en subtiele details creëren een garderobe die moeiteloos meegaat van boardroom tot after-hours. De collectie staat in het teken van zelfverzekerdheid, tijdloze klasse en eigentijdse elegantie.

Credits: Selected

Voor haar staat elevated professionalism centraal, met een uitgesproken vrouwelijke edge. THE EXECUTIVE vertaalt 80’s power dressing en 90’s minimalisme naar een moderne, veelzijdige garderobe. Luxueuze stoffen en precisie-silhouetten creëren outfits die naadloos van dag naar nacht en van kantoor naar diner bewegen.

Het kleurenpalet sluit naadloos aan: aardse bruintinten, zachtgroen en subtiele crèmekleuren, geaccentueerd door speelse tinten zoals electric blue en statement bordeaux.

Credits: Selected

De nieuwe collectie speelt met contrasten en moderne elegantie. Maatpakken zorgen voor krachtige businesswear met een verfijnde uitstraling. Voor buitenmomenten vormen statement outerwear pieces het middelpunt: van double-breasted wool coats in hoogwaardig Manteco fabric tot luxueuze faux fur jassen die warmte en glamour uitstralen. Daarnaast verenigen leren jassen en kasjmieren truien functionaliteit en verfijning tot onmisbare essentials in de garderobe.

Een uitgesproken finishing touch komt van zorgvuldig gekozen accessoires: zijden sjaaltjes, opvallende bandana’s of een metal buckle blazer die professionaliteit en individualiteit moeiteloos verbindt.

The Signature Bag

Naast de collectie presenteert Selected een key focus: the Signature Bag.

Beschikbaar in small, medium en large, ontworpen voor elk moment van de dag. Gemaakt van zacht koeienleer met strakke lijnen en slimme details. Een tas die exclusiviteit, functionaliteit en tijdloze aantrekkingskracht verenigt. Kies jouw Signature – van essentials-only tot carry-it-all.

Credits: Selected

Voor hem is de collectie een fusie van klassieke Wall Street-sophistication en Scandinavische eenvoud. De look is geïnspireerd door de iconische zakenmannen van de late jaren ’80 en vroege jaren ’90, vertaald naar moderne silhouetten met premium stoffen, relaxed tailoring en verfijnde details.

Het kleurenpalet combineert nostalgische tinten – groengrijs, bruintinten, lichtgeel en zachte crèmekleuren – met speelse accenten in electric blue en opvallend groen.

Credits: Selected

De collectie brengt een balans tussen comfort en verfijning. Klassieke ruiten bieden casual draagbaarheid met tijdloze patronen die elke dag stijlvol maken. Voor warmere herfstdagen zorgen merino tees en v-necks voor een luchtige, maar elegante verfijning.

De kracht van tailored pinstripes en double-breasted trench coats ligt in hun uitstraling: power dressing met een subtiele knipoog naar vintage businesswear. Daarnaast benadrukken wollen truien en Italiaanse stoffen de combinatie van hoogwaardige kwaliteit en modern gemak.

Met leren jassen en bombers krijgt de collectie een rebels randje dat zich moeiteloos naast klassieke tailoring laat dragen.

Credits: Selected

De SELECTED 2025 herfstcollectie is beschikbaar in de winkel of online.