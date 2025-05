SELECTED versterkt Belgische aanwezigheid met vernieuwde showroom in Antwerpen

Na de recente opening van twee nieuwe winkels in Antwerpen en Brugge zet SELECTED de volgende stap in zijn Belgische expansie: een volledige upgrade van de B2B-showroom in Antwerpen. Dit werd aangegeven in een recente Linked-In post van SELECTED.

De vernieuwde showroom biedt een eigentijdse, professionele omgeving waarin mode-inkopers en retailpartners de wereld van SELECTED op een inspirerende en doordachte manier kunnen ervaren.

Credits: SELECTED

Credits: SELECTED

“De Belgische modemarkt ontwikkelt zich in hoog tempo, en door onze aanwezigheid in België op te waarderen, zorgen we ervoor dat we een voorloper blijven binnen deze beweging." “Wij willen consumenten én partners telkens opnieuw een uitzonderlijke en blijvende ervaring bieden, op elk contactmoment met ons merk.” Vanessa Decooman, Co-country Manager België

Met deze upgrade onderstreept SELECTED zijn toewijding aan de Belgische markt en zijn streven naar sterke, duurzame relaties met zakelijke partners. De showroom combineert praktische bruikbaarheid met design en vormt een krachtig merkplatform in het hart van Antwerpen.

Credits: SELECTED

Partners worden van harte uitgenodigd om de vernieuwde showroom binnenkort zelf te komen ontdekken.