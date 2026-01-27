Selected x Hotel Amour: wanneer Parijs Kopenhagen ontmoet

Parijse nonchalance, Scandinavisch vakmanschap

Het Deense modemerk Selected lanceert voor lente 2026 een capsulecollectie geïnspireerd door Hotel Amour – het iconische Parijse adres dat synoniem staat voor eclectische stijl, artistieke ziel en culturele relevantie. De samenwerking vertaalt de unieke wereld van Hotel Amour naar de Scandinavische ontwerpfilosofie van Selected, wat resulteert in een collectie vol attitude, emotie en vakmanschap.

Meer dan een hotel, een cultureel statement

Hotel Amour is meer dan een overnachtingsadres, het is een cultureel ijkpunt in Parijs. De unieke mix van Franse traditie, eclectische stijl en provocerende kunst inspireerde Selected om gewaagde kleurpaletten, nieuwe textieltechnieken en meer expressieve styling te verkennen. Het resultaat is een capsule waarin Parijse eigenzinnigheid samensmelt met Scandinavische aesthetics.

Grafische overhemden, kleurrijke varsity jumpers en gedurfde voetbalsjaals weerspiegelen de metropolitane energie van Parijs, terwijl elk stuk verankerd blijft in de toewijding aan kwaliteit en craftsmanship, eigen aan het merk. Elke creatie draagt de kenmerkende edge en emotie van Hotel Amour, en verweeft passie, stijl en heritage tot één onderscheidende expressie.

Credits: Selected

"We zien een nieuwe generatie die steeds meer modebewust en trendgevoelig wordt. Deze collectie is een perfecte manier om hen te prikkelen met een lading attitude, storytelling en emotionele waarde – zonder onze Scandi roots te verloochenen." Lucas Hiersemann, Design Manager bij Selected

Om de geest van Hotel Amour authentiek te vatten, trok het ontwerpteam van Selected naar Parijs en verbleef ter plekke in het hotel tijdens het designproces. Ook de campagnebeelden werden on location geshoot, wat zorgt voor een sterke verbinding tussen de collectie en haar inspiratiebron.

Credits: Selected

Credits: Selected

Retailactivatie op Europese schaal

De Hotel Amour-capsule wordt ondersteund door een uitgebreide wereldwijde activatie. In totaal rollen 170 pop-ups en window displays uit over vier regio's en acht landen (Denemarken, Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië en Spanje). De activaties onderstrepen de schaal van de samenwerking én de sterke support van Selected's wholesalepartners, en brengen de wereld van Hotel Amour tot leven in belangrijke Europese modemarkten met een duidelijk brand statement.