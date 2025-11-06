Sézane x Antoinette Poisson: Feestelijke collectie

Deze winter slaan Sézane en Antoinette Poisson de handen opnieuw ineen voor een bijzondere samenwerking vol Franse charme. Een verfijnde capsulecollectie die vakmanschap, kunst en tijdloze elegantie samenbrengt voor het feestseizoen.

Ter ere van hun tienjarige vriendschap vieren de twee huizen hun gedeelde passie voor ambacht en detail met een collectie die mode en interieur naadloos verbindt. Denk aan zachte tinten, handgeschilderde patronen en prints die rechtstreeks lijken te komen uit het 18e-eeuwse Parijs - vertaald naar moderne stukken voor het hele gezin.

Sézane x Antoinette Poisson. Credits: Sézane

Sézane x Antoinette Poisson. Credits: Sézane

Ieder ontwerp is een kunstwerk op zich: de unieke dessins, met de hand gemaakt volgens traditionele technieken, brengen verhalen tot leven van vroeger, maar met een eigentijdse twist. Van geometrische motieven tot bloemrijke patronen en sierlijk bladwerk, elk stuk ademt de poëzie van het Franse vakmanschap.

Over Antoinette Poisson

Achter Antoinette Poisson staan Vincent Farelly en Jean-Baptiste Martin, erfgoedrestaurateurs met een passie voor antiek behang. Sinds 2012 blazen ze het eeuwenoude ambacht van decoratief papier nieuw leven in. De naam van hun huis verwijst naar Jeanne-Antoinette Poisson, beter bekend als Madame de Pompadour, een icoon van kunst, stijl en verfijning.