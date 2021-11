Shabbies Amsterdam Pantoffels collectie

“Let’s get comfy.”

Het najaar en cosy comfort gaan hand in hand. De kaarsjes gaan aan, de gordijnen gaan dicht en de bank lokt toch wel ineens enorm. Shabbies Amsterdam geeft comfort een flinke stijl upgrade met deze fluffy pantoffels. Verkrijgbaar in twee modellen, hotel slipper stijl of met twee gekruiste banden, in een scala aan stylish kleuren als Dark Brown, Off White, Dark Pink, Grey, Black en Cognac.

De collectie