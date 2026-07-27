Shabbies Amsterdam presenteert FW26-campagne ‘Create Your Own Rhythm’

Shabbies Amsterdam presenteert de Fall/Winter 2026-collectie onder de campagnetitel ‘Create Your Own Rhythm’. Hiermee nodigt het Nederlandse schoenen- en tassenmerk vrouwen uit om hun eigen tempo te volgen en bewust te kiezen voor kwaliteit, karakter en ontwerpen die met hen meebewegen.

Al meer dan twintig jaar creëert Shabbies Amsterdam schoenen en tassen voor vrouwen die hun eigen pad volgen. Niet gedreven door vluchtige trends, maar door authentiek design, vakmanschap en de vrijheid om het leven op hun eigen manier te beleven.

Crafted to Explore

De FW26-campagne sluit aan bij de merkbelofte Crafted to Explore. Voor Shabbies Amsterdam betekent ontdekken niet altijd een verre reis. Het zit juist in de alledaagse momenten: een wandeling door de stad, een weekend aan zee, een onverwachte afslag of een rustige ochtend buiten.

De producten zijn gemaakt om tijdens al die momenten gedragen te worden. Het leer leeft, vormt zich naar de drager en krijgt na verloop van tijd steeds meer karakter. Krasjes, plooien en subtiele gebruikssporen worden onderdeel van het persoonlijke verhaal achter ieder paar.

Credits: Shabbies Amsterdam

Credits: Shabbies Amsterdam

Create Your Own Rhythm

Met ‘Create Your Own Rhythm’ richt Shabbies Amsterdam zich op vrouwen die zich niet laten leiden door verwachtingen of de snelheid van de wereld om hen heen. Zij kiezen bewust voor wat goed voelt en zoeken hun eigen balans tussen beweging en rust, avontuur en vertrouwdheid.

De campagne laat zien dat vrijheid niet altijd groots hoeft te zijn. Soms zit die juist in het nemen van een andere route, langer buiten blijven of simpelweg ruimte maken voor je eigen ritme.

Credits: Shabbies Amsterdam

Een collectie met karakter

De FW26-collectie bestaat uit stoere boots, enkellaarzen, sneakers, loafers en leren tassen. Robuuste silhouetten worden gecombineerd met karaktervolle materialen zoals suède, geborsteld leer, crocoprints en ponyhair. Opvallende stiksels, studs en franjes versterken de herkenbare, eigenzinnige uitstraling van het merk.

Het kleurenpalet is warm en aards, met diep donkerbruin, chocoladebruin, warmbruin en cognac als belangrijkste kleuren. De rijke kleurnuances en verschillende leerstructuren geven ieder ontwerp een authentieke uitstraling die persoonlijker wordt naarmate het wordt gedragen.

Met FW26 brengt Shabbies Amsterdam collectie, campagne, content en retailpresentatie samen in één herkenbare merkwereld. ‘Create Your Own Rhythm’ onderstreept waar het merk voor staat: ontwerpen met karakter, gemaakt om in te leven en samen met de drager een eigen verhaal te schrijven.