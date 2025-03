Shoeby X By Mieke Collectie: Spring/Summer 2025

Dit voorjaar lanceert Shoeby Founder Mieke van Deursen haar 10e By Mieke-collectie – een mijlpaal! Een collectie die haar persoonlijke stijl ademt: stijlvol, krachtig en altijd veelzijdig. Met deze collectie creëer je moeiteloos een krachtige en elegante look, passend bij elke gelegenheid. Van office hours tot after-hours of een easy morning— deze collectie beweegt met je mee.

De 15 items uit deze collectie zijn een perfecte mix van luxe stoffen, verfijnde details en opvallende designs. Van luchtig linnen en rijke embroidery tot satijnen statement pieces. Elk item vertelt een verhaal, met unieke pasvormen waarin je je zelfverzekerd en comfortabel voelt. Want fashion draait niet alleen om hoe je eruitziet, maar ook om hoe je je voelt.

Credits: Shoeby

Effortless comfort with a feminine touch

Verfijnde pasvormen en ultiem draagcomfort staan centraal in deze collectie. “Ik wil dat je je vanzelf mooi voelt, zonder concessies te doen aan stijl,” zegt Mieke. Dit gevoel komt tot leven in elke look: een handgeborduurde blouse gecombineerd met een luchtige linnen broek – perfect voor de eerste lentedagen. Of de statement bomber met pareldetails, oversized en speels, die je net zo makkelijk draagt op een denim short als op een wide leg jeans. De subtiele elegantie en zachte kleuren maken deze collectie geschikt voor zowel casual als geklede momenten.

Powerful contrasts & luxury textures

Mieke speelt graag met contrasten en dat zie je terug in deze collectie. Glanzend satijn en mat linnen komen samen in een satijnen broek met een geborduurde blazer, waardoor een chique maar toch draagbare look ontstaat. De combinatie van een beige broek met een blauwe blouse speelt met structuur en verfijning: de stevige broek geeft kracht aan de look, terwijl de blouse met embroidery en strepen zorgt voor een speelse twist. In deze By Mieke-collectie draait alles om de perfecte balans tussen luxe en comfort, met verrassende accenten die een outfit net dat beetje extra geven.

Credits: Shoeby

Iconic blouses for every moment

Een goede blouse is altijd een must-have en dat weet Mieke als geen ander. In de By Mieke- collectie staan diverse blouses centraal, elk met een uniek karakter. Van luchtig linnen en hand geborduurde katoen tot grafische details, embroidery en subtiele embellishments – de diversiteit in materialen en structuren maakt elke blouse een stijlvolle must-have. De collectie biedt zowel klassieke silhouetten als vernieuwende ontwerpen, waardoor je moeiteloos kunt wisselen tussen zakelijke en informele looks.

Credits: Shoeby

Credits: Shoeby

Daarnaast is er de graphic print jacket - te dragen als blouse of als jasje. De stevige stof, matte knopen en subtiele logo-details maken het een tijdloos en veelzijdig item dat je het hele seizoen door kunt dragen. Combineer het met diverse onderstukken uit de collectie en creëer elke dag een nieuwe look. Mieke’s collectie bewijst dat stijl en comfort hand in hand gaan, en dat mode draait om het uitdrukken van je eigen unieke persoonlijkheid.