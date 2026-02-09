'Sightseeing': Samsøe Samsøe presenteert Lente Zomer 2026-campagne

Voor Lente Zomer 2026 presenteert Samsøe Samsøe 'SIGHTSEEING'. Dit is een campagne die het bekende ritueel van reizen verkent door een moderne, modieuze lens. De beelden, geschoten in Belgrado door fotograaf Philipp Paulus, vangen een gevoel van beweging, observatie en speelse nieuwsgierigheid. Dit weerspiegelt de focus van het seizoen op laagjes, veelzijdigheid en comfort.

Met Lily McMenamy en Cherif Douamba in de hoofdrol, volgt de campagne de talenten in en rond een van de meest iconische bezienswaardigheden van Belgrado: de Avala Toren. De strakke geometrische lijnen en panoramische uitzichten vormen een opvallende achtergrond. Het is een structuur die zowel een bestemming als een designobject is, wat de architectonische precisie en verfijnde eenvoud van de collectie weerspiegelt.

In lijn met het thema sightseeing, gebruiken de talenten een reeks klassieke reisaccessoires: selfiesticks, verrekijkers en een grote papieren landkaart. Deze kaart wordt een visueel ankerpunt gedurende het seizoen en de merkactivaties. De styling brengt de SS26-collectie in beeld en benadrukt de kenmerkende aanpak van het merk op het gebied van laagjes, contrast en materialiteit.

Beeld: Samsøe Samsøe

Beeld: Samsøe Samsøe

Een selectie van belangrijke outerwear- en knitwear-items wordt gecombineerd met relaxte essentials en technische stoffen. Dit onderstreept de individuele, ietwat eigenzinnige manier waarop de talenten hun looks samenstellen. De nieuwe tassen van het seizoen – met name de rugzakken en weekendtassen – spelen een centrale rol. Hun functionaliteit en strakke constructie sluiten naadloos aan bij een verhaal dat geworteld is in reizen en mobiliteit.

Als uitbreiding op het visuele verhaal, vangen de 'SIGHTSEEING'-video's dezelfde sfeer van het verkennen van een stad vanuit meerdere perspectieven. Door beelden van de videograaf te combineren met clips die rechtstreeks met de frontcamera's van de telefoons van de talenten zijn opgenomen, koppelen de video's gepolijste scènes aan de directheid van persoonlijke documentatie. Het resultaat is een hybride beeldtaal die zowel redactioneel als doorleefd aanvoelt. Het is een subtiele knipoog naar de manier waarop modern sightseeing zich ontvouwt: deels samengesteld, deels spontaan.

Beeld: Samsøe Samsøe

Samen bieden de beelden en de film een dynamisch portret van de Lente Zomer 2026-collectie: een seizoen dat wordt gekenmerkt door beweging, ontdekking en individuele expressie. 'SIGHTSEEING' is meer dan een campagnetitel. Het is een uitnodiging van het merk om de wereld te observeren, te herinterpreteren en ermee in contact te treden door een eigen lens.

