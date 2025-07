Skechers onthult de nieuwe AERO-collectie hardloopschoenen voor SS25

Maak kennis met de nieuwe Skechers AERO hardloopschoenen. Deze collectie vertegenwoordigt de nieuwste evolutie van technische hardloopschoenen van het merk. Elk paar is ontworpen om een mix van snelheid, stijl en comfort te bieden, zodat hardlopers elke keer weer hun persoonlijke records kunnen verbeteren. Of je nu traint voor een wedstrijd, of gewoon geniet van de vrijheid om op elk moment van de dag te gaan lopen. Hardlopers van elk niveau zullen houden van het gevoel van Skechers AERO. Dus, trek je veters strak aan en start je hardloop avontuur met de Skechers AERO.

Skechers Aero Burst

Ontworpen voor langeafstandsruns, combineert deze goed gedempte hardloopschoen premium comfort met prestatiegerichte technologie - voor een geweldig gevoel, kilometer na kilometer. De schoen is voorzien van Hyper Burst Ice™ dual-density tussenzoolschuim, een met koolstof verrijkte H-plaat in de voorvoet en het vernieuwde Skechers Arch Fit®-ondersteuningssysteem dat de druk onder de voet over een groter oppervlak verdeelt. Dit zorgt voor langdurig comfort en plezierige runs. Het ademende, technisch ontworpen mesh bovenwerk en het verankerde tongontwerp maximaliseren het comfort tijdens intensieve trainingssessies met veel kilometers. De tong is bovendien verankerd met een mediale verbinding om verschuiving te voorkomen. Extra zachte details door de hele schoen heen zorgen voor het gevoel van een premium lange afstand hardloopschoen.

Aanvullende kenmerken:

Gewicht: 309 g (herenmaat 42) / 247 g (damesmaat 37)

Stackhoogte: 41 mm – 35 mm

Offset: 6 mm

Credits: Skechers

Skechers Aero Spark

Ontworpen om vele kilometers te maken met uitstekende demping onder de voet. Daarmee kan deze hardloopschoen ook het tempo verhogen. De hardloopschoen is voorzien van een dual-density Hyper Burst Ice™ tussenzool voor zachte demping en ondersteuning. Ook heeft het een geheel nieuw Skechers Arch Fit® binnenzool, speciaal aangepast voor hardlopers, die op een subtiele manier ondersteuning biedt. Daarnaast heeft de hardloopschoen een met koolstof geïnfuseerde H-plaat voor een snelle afzet en de juiste mate van torsierigiditeit ademend technisch ontworpen mesh bovenwerk met vetersluiting zorgt voor een stabiele pasvorm bij elke run.

Aanvullende kenmerken:

Gewicht: 275 g (herenmaat 42) / 221 g (damesmaat 37)

Stackhoogte: 36 mm – 30 mm

Offset: 6 mm

Credits: Skechers

Skechers Aero Tempo

Deze high-performance schoen voor wedstrijddagen biedt een dynamisch, gedempt ontwerp boordevol innovaties. Deze hardloopschoen is geoptimaliseerd voor een lichtgewicht en stabiele hardloopervaring. Het ademende, geweven TPU-bovenwerk houdt je voeten koel, terwijl de Hyper Burst®-tussenzool zorgt voor comfortabele demping. Dankzij de interne koolstofplaat over de volledige lengte geniet je van extra flexibiliteit en stabiliteit. Uniek aan dit model is de Hyper Burst Pro™-binnenzool, die elke stap dempend en responsief maakt.

Aanvullende kenmerken:

Gewicht: 241 g (herenmaat 42) / 215 g (damesmaat 37)

Stackhoogte: 38 mm – 34 mm

Offset: 4 mm

Credits: Skechers

De eerste modellen van Skechers AERO Burst en Skechers AERO Spark zijn vanaf 15 juli 2025 verkrijgbaar in Skechers brand stores en op de website van Skechers.