Smashed Lemon neemt distributie weer in eigen hand

Nederlands modemerk Smashed Lemon heeft onlangs een belangrijke strategische stap gezet door de verkoop in Nederland volledig in eigen beheer te nemen. Met deze verandering hoopt het label een directe band met winkeliers op te bouwen en een hogere mate van service, flexibiliteit en samenwerking te bieden. Dit alles wordt ondersteund door de opening van een gloednieuwe showroom in Lijnden.

Sterkere connectie met winkeliers

Door afscheid te nemen van een externe importeur, kan Smashed Lemon nauwer samenwerken met diens winkeliers en collecties sterker af te stemmen op de vraag van de consument. “Door de verkoop in eigen handen te nemen, kunnen we een directe band met onze winkeliers opbouwen. We geloven dat dit leidt tot betere samenwerking, snellere feedback en sterkere collecties die beter aansluiten bij de behoeften van de markt. Daarnaast biedt deze stap ons de mogelijkheid om efficiëntere processen te implementeren en een hogere mate van service te leveren, wat in het verleden lastig was via een externe importeur”, aldus Smashed Lemon’s eigenaar en directeur, Tovmas Sharoyan.

Beste service voor consumenten en winkeliers

De nieuwe structuur stelt Smashed Lemon in staat om collecties te creëren die beter aansluiten bij de behoeften en voorkeuren van consumenten. De nauwe samenwerking tussen sales en design zorgt voor stijlen, pasvormen en kleuren die relevanter en aantrekkelijker zijn. Bovendien kunnen winkeliers met deze ondersteuning sneller inspelen op de vraag. Door directe communicatielijnen, verbeterde processen en meer flexibiliteit, zet Smashed Lemon zich in als betrouwbare en toegankelijke partner voor winkeliers om zo een hechte gemeenschap van partners op te bouwen en te investeren in innovatie, kwaliteit en ondersteuning.

Nieuwe showroom in Lijnden

Om deze nieuwe strategie kracht bij te zetten, heeft Smashed Lemon een showroom geopend in Lijnden. Deze ruimte biedt inkopers en winkeliers de mogelijkheid om de collecties van dichtbij te bekijken, inspiratie op te doen en direct in contact te komen met het team.