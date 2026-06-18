Sneak Peek Fashion volledig volgeboekt: meer dan 140 merken presenteren dé must-haves van morgen

Over twee weken openen de deuren van Sneak Peek Fashion, hét grootste fashion-event voor retailers in België en Luxemburg. De editie van dit seizoen is volledig volgeboekt met meer dan 140 merken uit women-, men- en kidswear, van kleding tot schoenen en accessoires. Sneak Peek wordt dé ontmoetingsplaats voor de modebranche.

Met een volledig uitverkochte beursvloer bevestigt Sneak Peek haar positie als hét inkoopmoment voor zelfstandige modewinkels en retailers die op zoek zijn naar de nieuwste collecties, frisse inspiratie en waardevolle contacten.

Credits: Sneak Peek Fashion

Bezoekers ontdekken in één dag een uitgebreid aanbod aan kleding, schoenen en accessoires van meer dan 140 zorgvuldig geselecteerde merken. Van gevestigde namen tot opkomende labels: het aanbod weerspiegelt de trends en ontwikkelingen die de komende seizoenen het straatbeeld zullen bepalen.

Naast het uitgebreide merkenaanbod biedt Sneak Peek ook inspirerende content voor retailers die verder willen kijken dan de collectie alleen. Tijdens Sneak Peek neemt NIQ de bezoekers mee in de nieuwste inzichten rond consumentengedrag en marktdynamiek. En geven antwoorden op vragen zoals: welke ontwikkelingen bepalen de markt van morgen? Aan de hand van actuele data ontdekken retailers wie wat koopt, waar en waarom. De informatiestand biedt een helder beeld van de trends die de modebranche vormgeven.

Alles voor de modeprofessional op één dag

Sneak Peek brengt leveranciers, merken en retailers samen in een inspirerende en professionele omgeving waar netwerken, inkopen en kennisdelen centraal staan. Dankzij de volledig volgeboekte editie belooft ook deze Sneak Peek opnieuw een bijzonder sterke vertegenwoordiging van de mode-industrie.

Credits: Sneak Peek Fashion

Praktische info

Maandag 29 juni 2026

10u - 16u

Trademart Brussel – C-lounges, ingang via Parking 2

Adres: Madridlaan 130, 1020 Brussel

Toegang: gratis voor retailers en modeprofessionals

Bezoek Trademart

Trademart is het toonaangevende B2B inkoopcentrum voor de retailsector in België en ver daarbuiten. Met een sterk aanbod in fashion, home & living en baby & kids, biedt Trademart een totaalbeleving voor elke retailer die op zoek is naar inspiratie, collectie�updates en directe businessopportuniteiten.