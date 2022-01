SNURK, Misschien Wel De Meest Wakkere Speler In De Pyjama En Loungewear Markt

Wie de opmars van SNURK’s Horizontal Wear heeft gemist, heeft liggen slapen. Want al sinds de lancering tijdens Amsterdam Fashion Week in 2016, groeit de populariteit van de vrolijke loungewear voor het hele gezin hard. Kleding die het Amsterdamse merk zelf definieert als Horizontal Wear: een mix tussen pyjama en loungewear, bewust ontworpen om dag en/of nacht te dragen. Alles wordt bovendien gemaakt van zachte biologische stretch katoen uit Portugal, die GOTS gecertificeerd is. SNURK’s kleding is online te koop en in meer dan 130 winkels verspreid over de Benelux. Variërend van conceptstores, lingeriewinkels en warenhuizen zoals de Bijenkorf.

Beeld: SNURK

Slow Down Fashion

Twee keer per jaar komt er een nieuwe collectie uit. Die is er letterlijk voor alle leeftijden: baby’s, kinderen, tieners, dames en heren. Ook in prints discrimineert het merk niet. Je kan met het hele gezin in matching outfits uitslapen, thuiswerken, Netflix marathons doen of op vakantie gaan. De verrassende en opvallende fotoprints die digitaal gedrukt staan op de kleding worden ontworpen door SNURK zelf en maken dat SNURK-fans elk seizoen weer reikhalzend uitkijken naar het moment dat de nieuwe collectie uitkomt. Er verschijnen zo nu en dan nieuwe stijlen in de collectie, maar in de basis blijven hun truien, broeken en jurkjes dezelfde tijdloze pasvorm houden. Losjes en relaxed, maar nooit slonzig.

‘Celebrating The Art of Doing Nothing’ Sinds 2007

SNURK is van oorsprong een beddengoedmerk dat in 2022 haar 15e verjaardag viert. Het werd in 2007 opgericht door het koppel Erik van Loo en Peggy van Neer. Het beddengoed van SNURK, met name de kinderlijn, is al jaren internationaal populair. Het wordt o.a. verkocht in Amerika, China, HongKong en Zuid- Korea. Ook celebrities zoals Oprah Winfrey en Gwyneth Paltrow zijn zelfverklaard fan van het beddengoed. Het hoofdkantoor van SNURK bevindt zich in Amsterdam en telt op dit moment 15 medewerkers.