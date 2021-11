Sockshouse; beenmode on-demand

Sockshouse. What’s in a name. Met 55 jaar aan ervaring in beenmode valt gerust te stellen dat ze bij Sockshouse ‘het naadje van de kous weten’. En niet alleen op productniveau, zo blijkt ook uit het proactief handelen aan het begin van de Coronapandemie. Het resultaat? Een doordacht aangelegde voorraad waar retailers uit kunnen putten.

Bij been- en ondermodespecialist Sockshouse was het effect van de Coronapandemie op de retailbranche al snel duidelijk. Commercieel Directeur Joris Bongers: “Het behoeft geen uitleg dat Corona ook de gehele retailketen raakt. Dat werd ons al snel duidelijk. Het inkoopgedrag van klanten veranderde als gevolg van winkelsluitingen en de onzekere situatie. Heel begrijpelijk natuurlijk. Het zou meer aankomen op inseason orders. Daarom besloten we ons nog meer te focussen op het aanleggen en onderhouden van een gezonde voorraad. Natuurlijk gold dat al voor Never Out Of Stock-artikelen, maar nu ook meer voor seizoenscollecties.”

Vandaag besteld is de volgende werkdag in huis

Sockshouse huisvest bekende A-merken waaronder het expressieve XPOOOS en modische Marcmarcs, waar al vaker over te lezen viel bij Fashion United. Beide kennen een seizoenscollectie. Marcmarcs staat daarnaast ook bekend om een brede basiscollectie met daarin onder andere een breed aanbod panty’s. Dat geldt overigens ook voor het merk Marianne, vooral een bekende naam voor speciaalzaken. Joris: “We snappen dat klanten genoodzaakt zijn om korter op de bal te zitten. Voor al onze merken geldt nu dat sokken en panty’s nagenoeg altijd uit voorraad leverbaar zijn. In meerdere mate voor NOOS-artikelen, maar zeker ook voor onze seizoenscollecties. Zo kunnen retailers bij ons terecht voor lastminute giftpacks en feestelijke panty’s. De doorlooptijd? Vandaag besteld is de volgende werkdag in huis.”

Het Bossche, no-nonsense karakter van Sockshouse maakt de organisatie flexibel en meedenkend. Joris: “Nog een Black Friday-deal nodig? We denken graag in mogelijkheden. Dat doen we zondermeer, maar in deze bijzondere tijd zetten we graag nog een stapje extra.”

Over Sockshouse

Sockshouse is distributeur en biedt onderdak aan eigen A-merken waaronder XPOOOS, Marcmarcs en het bekende functionele / technische sokkenmerk STAPP. Ook de vertrouwde merken Marianne, Teckel en Basset zijn onderdeel van het merkenportfolio. Als licentiehouder / distributeur van het vooraanstaande O’Neill, Fila en Studio 100 heeft Sockshouse ook op het gebied van onder- en nachtmode de strepen inmiddels ruimschoots verdient. Op zoek naar een private label-partner? Sockshouse ontwikkelt complete private (fashion) label-collecties voor derden.