Soepele run: Hoka presenteert Clifton 11

Hoka, het sportschoenenmerk van de Amerikaanse groep Deckers Brands, presenteert de Clifton 11, de nieuwste versie van zijn dagelijkse trainingsschoen. De aankondiging is op 16 juli in Milaan gedaan, zo meldt het merk in een persbericht.

Sinds het debuut in 2014 focust de Clifton-lijn op responsieve demping. De Clifton 11 combineert de demping van eerdere modellen met een vernieuwd, meer ademend bovenwerk van technisch gebreid mesh en een geüpdatete, ultrazachte binnenzool. Het resultaat is volgens het merk een soepelere loopervaring.

“Met de Clifton 11 bouwen we voort op deze erfenis door de pasvorm te verfijnen, het bovenwerk van technisch mesh te updaten en de binnenzool te verbeteren”, aldus Bekah Broe, directrice van de performance footwear-divisie bij Hoka.

Beeld: Hoka

De schoen heeft een bovenwerk van jacquard mesh met 3D-verstevigingen, reflecterende details en een dubbel vetersysteem. Onder de voet behoudt de schoen de zool van het vorige model. Het op de achtervoet gerichte Active Foot Frame en de kenmerkende Meta-Rocker-geometrie van het merk zorgen voor stabiliteit en een soepele overgang van hiel naar teen. De lancering gaat gepaard met de campagne ‘Look What Smooth Can Do’.

De Clifton 11 is online en bij geautoriseerde dealers verkrijgbaar in talrijke kleurvarianten, voor een adviesprijs van 160 euro. Het model heeft een drop van acht millimeter en een gewicht van 282,8 gram in herenmaat M10 en 236,4 gram in damesmaat W8.