Soeur Eyewear: een nieuwe look

Het project

Soeur vertaalt haar liefde voor krachtige lijnen en kleur naar een brillenlijn met drie modellen, elk met een eigen karakter. Lee, met zijn oversized maskerachtige vorm, valt op door zijn eigentijdse, sculpturale lijnen. Jean, met haar cat-eye vorm, geeft het gezicht finesse en vrouwelijkheid. Amber, met haar taps toelopend metalen montuur, belichaamt het ingetogen minimalisme van de jaren negentig.

De brillen, gemaakt in Italië, combineren materialen – acetaat en metaal – met de kenmerkende Soeur-kleuren: diepe bruin, minerale taupe, rijke mokka, heldere antraciet en intense zwart. De aandacht voor detail gaat verder met een speciaal ontworpen hoesje voor elk exemplaar, vergezeld van een katoenen zakje en een merkreinigingsdoekje. Verkrijgbaar online en in de Soeur-boetieks.

Credits: Soeur

Credits: Soeur

Over Soeur

Belichamen wie we zijn met smaak, gemak en authenticiteit. Je goed voelen, hier en overal. Dit zijn de principes van Soeur, een Frans dameskledingmerk, opgericht in 2008 op initiatief van twee zussen, Domitille en Angélique Brion, een complementair duo gedreven door de wens om vrouwen van alle generaties te kleden. Ze putten uit hun herinneringen, hun reizen en een typisch Franse stijl om verfijnde, toegankelijke en comfortabele collecties te creëren, in kleuren die de tand des tijds doorstaan.

Credits: Soeur

“Soeur is een garderobe die de grenzen vervaagt, een open garderobe, die leent van herenkleding voor een steeds vrouwelijkere allure. Dit zijn stukken die een moderne en inspirerende visie op vrouwelijkheid uitdrukken: oprecht, gevoelig, elegant, inclusief. Stijl bestaat onafhankelijk van leeftijd. Ik wil dat iedereen die onze ontwerpen draagt zich begrepen en gewaardeerd voelt.” Domitille Brion, creatief directeur Soeur