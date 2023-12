Sophisticated layering: De nieuwe main autumn collectie 2024 van Part Two

Met de nieuwe Main Autumn Collectie 2024 van PART TWO maak je moeiteloos een dagelijkse outfit compleet. Voor elke gelegenheid een andere stijl. Voor koude gure dagen wil je niks liever dan heerlijke warme zachte breisels. Zakelijke lunch? Combineer een elegant pak met een verfijnd printje.

Genoeg keuze! De collectie zit vol rustige silhouetten en basis modellen, breisels, corduroy en vrouwelijke pakken gemaakt van duurzame materialen. Een elegant gebruik van kleurtonen zorgt voor een mooie balans tussen neutrale kaki tinten, roze, verfijnd paars, luxe bruin en tijdloze blauwtinten.

Credits: PART TWO

PART TWO wordt vertegenwoordigd door Bodewes Fashion in Naarden. De verkoop van deze collectie start vanaf 8 januari.

Voor meer info kunt u mailen naar mirjam@bodewes.nl

Over PART TWO

PART TWO werd opgericht in 1986 in Kopenhagen en haalde onmiddellijk inspiratie uit de iconische Scandinavische ontwerptraditie. Deze rijke erfenis vormt sinds onze oprichting de kern van onze ontwerpfilosofie. In 1986 presenteerden we een tijdloze stijl die vrouwen aanmoedigde om prachtige en comfortabele kleding te omarmen, die een actieve en gezonde levensstijl weerspiegelde. Vanaf het allereerste begin genoot het merk van opmerkelijk succes.