Spencer Badu maakt schoenendebuut met HOKA-samenwerking

HOKA®, een onderdeel van Deckers Brands (NYSE: DECK), introduceert met trots de nieuwste samenwerking met de Canadees-Ghanese ontwerper Spencer Badu. Deze samenwerking markeert Badu's officiële entree in de schoenenbranche. Badu, bekend om zijn verfijnde en subversieve, op uniformen geïnspireerde kleding, geeft de samenwerking een zeer persoonlijk verhaal, geworteld in diaspora, ontdekking en de reis naar zichzelf.

"De eerste schoen was een grote uitdaging", aldus Spencer Badu. "Ik wilde iets creëren dat het verhaal van mijn merk weerspiegelde. We ontwerpen voor beweging, zowel fysiek als emotioneel, en deze samenwerking is daar een uiting van. Het is een representatie van de reis die we maken om onszelf en onze roots te begrijpen."

De samenwerking herinterpreteert HOKA's Elevon X-silhouet met een gedurfd geel bovenwerk en iconische details die Badu's roots weerspiegelen. Naast het Spencer Badu-logo is de schoen voorzien van een kauri-schelp, ooit gebruikt als betaalmiddel langs de Goudkust van Ghana, en twee Adinkra-symbolen: Fawohodie (Vrijheid) en Nyame Dua (Levensboom), die respectievelijk spirituele bescherming en persoonlijke bevrijding vertegenwoordigen.

HOKA X Spencer Badu. Credits: HOKA

"Deze samenwerking belichaamt de ware geest van een succesvolle samenwerking: authenticiteit, beweging en betekenis", zegt Thomas Cykana, Senior Director of Global Collaborations and Partnerships bij HOKA. "Spencer bracht een visie die sterk aansluit bij onze waarden, en samen hebben we een emotioneel verhaal gecreëerd, verteld door zijn ogen."

De samenwerking komt ook tot leven in een korte film, geregisseerd en geproduceerd door Badu. Gefilmd tussen Ghana en Toronto, legt de film momenten van introspectie en beweging vast, van drukke scènes in Accra's Makola Market tot stille, persoonlijke scènes in de studio van de ontwerper. De film dient zowel als visuele campagne als artistieke statement.

De Spencer Badu Elevon X is verkrijgbaar via de website van Spencer Badu en in boetieks, evenals op de website van HOKA en bij geautoriseerde retailers wereldwijd. Adviesprijs: €210.

