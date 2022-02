Spring/Summer 2022: I-CONI-K wordt ICNK amsterdam

ICNK amsterdam is vanaf Spring Summer 2022 de nieuwe naam van I-CONI-K, waarom?

De reden is dat de naam I-CONI-K, die destijds met veel creativiteit en zorg is uitgezocht, veel te veel gelijkende zusjes-merken heeft, waardoor de identiteit van I-CONI-K niet maximaal tot uitdrukking komt. De collectie en doelgroep blijft hetzelfde.

De 70-er jaren was en blijft een inspiratie bron voor de collectie, daarnaast zijn comfort, vrouwelijkheid en optimisme de belangrijkste pilaren voor de ICNK amsterdam collectie.

Beeld: ICNK amsterdam SS22 collectie. Eigendom van het merk.

De items in de ICNK amsterdam collectie zijn gemaakt om te combineren tot een speelse, classy of ultravrouwelijke outfit. Nooit overdressed, nooit saai, maar altijd goed gekleed wat de dag ook brengt.

Alle producten van ICNK Amsterdam worden geproduceerd op een eerlijke en duurzame manier, wij vinden dat als merk belangrijk en selecteren daarop onze productie-partners.

Wij brengen Dutch design met een twist voor de vrouw die op zoek is naar iets onverwachtst, eigens, voor elke state-of-mind en die de garderobe van elke consument opvrolijkt. We willen dat iedere vrouw zich door onze artikelen net iets mooier voelt dan dat ze van nature al is en daardoor in haar eigen kracht staat op elk moment van de dag.

Zie bijgaand de eerste indruk van onze nieuwe Spring Summer 2022 collectie.

Interesse? Neem dan snel contact op met onze agenten:

Voor Noord- en Oost-Nederland: Paul@i-coni-k.nl

Voor Zuid-Nederland: Eric@blom.nl

Voor België: D3 fashion info@dfashion.be

