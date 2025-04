Springbok wint geïntegreerde mediaservices pitch WE Fashion

Na een intensieve pitch waar verschillende bureaus aan deelnamen, heeft het multi-channel merk WE Fashion gekozen voor Springbok als partner voor haar geïntegreerde mediaservices. Deze nieuwe samenwerking omvat een breed scala aan diensten, waaronder mediastrategie (voor zowel branding als performance), media-inkoop, data-orkestratie en -modellering. Het pitchproces werd begeleid door Ivonne Boumeester van 3MO. De eerste gezamenlijke campagne gaat deze week van start op TV en diverse digitale kanalen.

Springbok onderscheidde zich door haar vermogen om de bedrijfsdoelstellingen van WE Fashion om te zetten in krachtige en effectieve mediastrategieën. De combinatie van Springboks geavanceerde data- en technologiecapaciteiten met diepgaande kennis en begrip van het WE Fashion merk geeft de organisatie het vertrouwen dat Springbok de juiste keuze is voor hun toekomst.

Patrick Martin , European Marketing Director WE Fashion: “We zijn erg enthousiast om samen te werken met Springbok. Hun expertise sluit perfect aan bij onze ambitie om zowel merk- als bedrijfsgroei te stimuleren in het huidige complexe medialandschap. Hun data-driven en creatieve aanpak, gecombineerd met hun begrip van ons bedrijf, geeft ons het volste vertrouwen dat we samen een betekenisvolle en meetbare impact zullen realiseren.”

Youri Harmsen , Strategy Director Springbok Nederland: "Het WE Fashion team heeft ons vanaf het begin een helder en eerlijk beeld gegeven van hun ambities. Deze open communicatie heeft niet alleen een teamgevoel gecreëerd, maar ook de basis gelegd voor een partnerschap dat draait om transparantie en wederzijds vertrouwen. Zo kunnen we de doelen van WE Fashion realiseren en de impact van hun merk vergroten."