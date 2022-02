SS22 Blackstone collectie

De nieuwe voorjaarscollectie zit vol nieuwe stijlen en designs. Van stoere klassiekers tot moderne sneakers en zomerse loafers.

Dit seizoen werken we met interessante materiaalcombinaties en verschillende texturen. De ton-sur-ton combinatie van bijvoorbeeld nubuck en suède of nubuck en leer, geeft de producten een verfijnde look & feel.

Beeld: Blackstone SS22, eigendom van het merk.

Ons verhaal begon met de introductie van de beroemde workerboots. De premium kwaliteit leer, suéde en nubuck van onze schoenen blijft een van onze belangrijkste merkwaarden. In de loop der jaren is de Blackstone collectie uitgebreid met verschillende soorten modellen. Boots, sneakers en veterschoenen voor heren, dames en kids. De collectie behoudt zich altijd tot onze basis en merkwaarde: stoer en stijlvol met tijdloze designs, zonder concessies te doen aan de perfecte fit.

