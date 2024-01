Stap binnen in de wereld van Juul&Belle tijdens FW24

Stap binnen in de wereld van Juul&Belle, waar stijl en eigenzinnigheid samenkomen in sophisticated tijdloze items. De collectie heeft een donker kleurenpalet dat de winterse sfeer omarmt. Diepe tinten zoals nachtelijk zwart en warme neutrals voeren de boventoon.

De sweat styles met de gouden glimmende print en de styles met de edgy allover prints zijn echte eyecathers in deze collectie. De satijnen broek en top geeft het geheel een luxe uitstraling terwijl ze tegelijkertijd comfortabel aanvoelen en perfect zijn voor verschillende gelegenheden. Lange vesten zijn een must-have item voor aankomende winter. Door de gelaagdheid geef je een eigentijdse touch aan elke outfit. Strepen zijn een terugkerend thema voor Juul&Belle, het is klassiek en casual tegelijkertijd en kan altijd goed gecombineerd worden. Met het oversized bont gilet maak je echt een statement. Draag het over een eenvoudige trui met leren legging of over een jurk voor een edgy touch en trotseer die winterkou! De gebreide cut-out jurk is een statement op zich maar ook de stijlvolle lange gebreide jurken mogen zeker niet ontbreken in deze collectie. Net als het iconische kanten jurkje dat gedragen kan worden onder lange truien, jurken en vesten. Alle outfits kunnen helemaal gestyled worden met de schoenen, laarzen en sneakers van Juul&Belle. Gemaakt van hoogwaardige kwaliteit leer.

FW24 collectie Credits: Juul&Belle

De Winter 2024 collectie is een samensmelting van donkere nuances, edgy prints, luxe stoffen en verfijnde texturen. Ontdek de veelzijdigheid van deze collectie! Comfort meets fashion, of het nu een casual dagje uit of een gezellige avond is, Juul&Belle brengt een day-to-night collectie dat zich leent voor verschillende gelegenheden.

FW24 collectie Credits: Juul&Belle