Stehmann herfst/winter 2023 - Easiness & comfort

Fashion en toch comfortabel dat is waar de collectie van Stehmann voor gaat! Op kleurgebied springen vooral de paarstinten eruit. Over het algemeen zijn de kleurcombinaties rustig en zacht met soms een contrast toegepast. De collectie omvat eenvoudige basics, zoals rechte en slanke pasvormen, maar ook matig uitlopende silhouetten met een lichte kick-flair. Comfort staat altijd voorop qua stofkeuze, zacht en elasticiteit.

A daytime affair

Colour palette: groentinten met paars en donker violet. Caramel in combi met marine

Als eye-catcher de ikat print met een denim look in een nieuw kleurschema: groen gecombineerd met lila en violet.

Oversized Black & White ruiten. Vegan suede, geprinte jersey and seersucker jacquard.

Nieuwe prints met optisch tweed effect.

Beeld: Stehmann

Back to business

Colour palette: Donkerpaars, fuchsia, Ink blue, caramels en prachtige grijs mélange tinten

Make your look work from weekday to weekend.

Look van flannel, jersey, ruiten en wol in een breed scala van grijstinten.

Kleine jacquards en ook Zig Zag op Missoni geïnspireerde prints, de trend van dit seizoen!

Beeld: Stehmann

A soft winterdate

Colour palette: Donker violet, paars met mocca, toffee, winterwit en camel

Heerlijk warme Thermo & fluffy Jersey: in effen en mélange om comfortable en modieus de koude winterdagen door te komen!

Kwaliteiten in ruiten en visgraat, alles heerlijk zacht van binnen en van buiten

Beeld: Stehmann