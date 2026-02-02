Step up your summer: Floris van Bommel SS26 Women

Dit seizoen presenteren we maar liefst zeven nieuwe groepen binnen de Floris van Bommel damescollectie. Binnen de sportcollectie ligt de focus op een meer vintage-geïnspireerde look.

Treni

Sportief meets vrouwelijk met een vintage twist. Het lichte materiaal voelt zacht en flexibel aan, alsof je bijna zweeft bij elke stap. Slanke lijnen, luxe details en subtiele rubber branding maken de Treni sneakers helemaal af. Kleuren variëren van rustige naturel tonen met dierenprints tot opvallende metallic contrasten. Comfortabel, flexibel en perfect voor een actieve zomerdag... of gewoon om stylish door de stad te flaneren.

Aimi en Fygi

Retro sneakers met karakter. De gumzool en golvende lijnen geven een casual sporty vibe, terwijl het subtiel vierkante neusje een vleugje ballerina-chic toevoegt. Het uitneembare voetbed en de zachte leren voering zorgen dat je elke stap in luxe comfort zet. Materialenmixen van denim-look suede tot glanzend metallic leer maken elke sneaker uniek en verrassend.

Credits: Floris van Bommel

Gili

De nieuwe vierkante sandaal met modern, flexibel voetbed voor ultiem draagcomfort. De opvallende gespen geven de sandaal een vrouwelijke, stoere touch. De rubberzool is anti-slip en de voering van leer. Kies uit matte off-white snake-suede of spiegelende zilveren metallic uitvoering, beide echte eyecatchers.

Lyzzi

Klassieke flat slingback met vierkante vorm en subtiel ruché-detail op de hielriem. Het zachte, uitneembare voetbed en de rubberen zool zorgen voor ultiem comfort. Verkrijgbaar in verschillende dierenprints, matte suedes en glanzende metallics, met een metalen brandingstrip voor dat extra detail. Dressy genoeg voor een feestje, maar ook perfect onder jeans voor een casual-chic look.

Cassi

Elegante sandaal met 6 cm hak. Het zachte voetbed en de flexibele, anti-slip zool zorgen voor comfort bij elke stap. Het twisted detail op de voorvoet van luxe suedes en satijn maakt ‘m extra opvallend, terwijl de leren hak met grafisch design een iconische touch geeft.

Credits: Floris van Bommel

Tahli

De gedurfde 8 cm hakvariant van Cassi. Zacht voetbed en flexibele, anti- slip zool voor ultiem comfort, zelfs tijdens een lange avond. De opvallende

gespen maken ‘m een echte eyecatcher. Perfect voor een zomerse borrel, rooftop party of een avondje uit.

Daysi-Premiumcollectie

High-end sneaker met een gedurfde snake- en zebra-combinatie. Het tonglabel geeft een knipoog van Floris mee, terwijl subtiele branding op veters en zolen de finishing touch vormt. Combineer ‘m moeiteloos met pastelgeel, denim of wit – deze sneaker is dé eyecatcher van de SS26- collectie.

Alle schoenen zijn voorzien van Floris’ karakteristieke prints, kleurencombinaties en luxe suedes. Van snake-prints tot metallics, van rustige zand tinten tot felle accenten. Voor een complete look zijn matching tassen en riemen beschikbaar. Elke schoen is ontworpen met oog voor comfort én stijl, klaar om elke zomerdag of avond bijzonder te maken.