STEVE MADDEN trapt lente 2025 af met leren laarzen en dierenprints

Een van de belangrijkste trends voor lente 2025: je wilde kant ontdekken – en die tot uiting brengen in je look. STEVE MADDEN levert met de nieuwe Lente Zomer 2025 collectie de belangrijkste impulsen hiervoor: de drops "Better in Leather" en "Wild at Heart" zijn perfect om echt op te vallen – en toch tijdloos genoeg om bij elke gelegenheid en elke outfit te passen. Perfect voor een spannende twist in je look.

Laarzen voor de lente

De eerste keuze voor het nieuwe seizoen? Laarzen van STEVE MADDEN. Ja, laarzen! Voor de lente! De laarzen uit de collectie zijn allemaal gemaakt van premium leer en maken elke look compleet, van jeans tot zomerjurk. Ze zijn allemaal comfortabel en gemakkelijk te combineren. Daarbij is de keuze divers: klassieke overknees en rijlaarzen van glad leer ogen elegant.

Biker boots met gespen zorgen voor een grunge-comeback en worden het best gecombineerd met een minirok en een chunky gebreide trui. Laarzen van suède met franjes zorgen voor bijzondere statements. Cowboylaarzen komen met de iconische schuine hak, maar zijn verder minimalistisch in de details.

Credits: Steve Madden

Credits: Steve Madden

Wild at Heart

Luipaard, zebra, slang: dierenprints zijn onder de trendsetters allang het perfecte alternatief voor zwart geworden. Kan altijd, past bij alles – maar is veel spannender en gedurfder. Een van de populairste prints is de luipaardprint, die zich bij STEVE MADDEN stijlvol toont op sneakers, pumps en een chain bag. De zwart-witte strepen van de zebra vinden we terug op dichte clogs. En het slangenpatroon op een sandaal. Details die het wilde karakter nog eens benadrukken, passen hierbij: stoere gespen en opvallende western details, kettingen en studs.

Credits: Steve Madden