Steven Berghuis nieuwe aanwinst voor Skechers

Skechers verwelkomt Steven Berghuis als nieuwste aanwinst binnen het groeiende, wereldwijde team van topspelers die uitkomen in Skechers-voetbalschoenen. De aanvallende middenvelder uit Apeldoorn is de eerste topvoetballer in de Nederlandse markt die zich bij Skechers aansluit. Berghuis begint aan zijn vijftiende seizoen in de Eredivisie waarin hij speelt op de SKX_2 Elite - en zo Skechers’ innovatieve schoenen naar de voorhoede van het Nederlandse topvoetbal brengt.

"Het is heel bijzonder om als Nederlandse atleet voor Skechers Football op te treden," zegt Steven Berghuis. "Het is een geweldige kans om een wereldwijd merk te vertegenwoordigen dat zich op grote schaal in de voetbalwereld aan het vestigen.

Maar het belangrijkste is dat de voetbalschoenen perfect zitten. Ik voel me zelfverzekerd en comfortabel. Ik ben trots om Skechers op het veld te vertegenwoordigen en fans in het hele land te laten zien waar het merk voor staat."

"Steven Berghuis is een topvoetballer die al jaren uitblinkt op het hoogste niveau in de Eredivisie," zegt Maurice van Berkel, countrymanager Skechers Benelux. "Met zijn techniek, spelinzicht en leiderschap is hij de perfecte atleet voor Skechers Football in de Benelux. Zijn veelzijdige speelstijl laat precies zien waar Skechers Football voor staat: ‘Comfort That Performs’. Met Steven laten we voetballers op elk niveau ervaren hoe onze geavanceerde technologie en optimaal comfort hun spel naar een hoger niveau kan tillen."

Credits: Skechers

Berghuis staat bekend om zijn creatieve spel, scherp inzicht en krachtige linkerbeen. Hij speelde in zijn carrière voor onder meer FC Twente, AZ, Feyenoord en Ajax, en kwam ook uit in de Premier League bij Watford. Voor het Nederlands elftal heeft hij tientallen interlands gespeeld, waaronder op grote toernooien als UEFA EURO 2020 en het WK 2022. Hij won landstitels met zowel Feyenoord als Ajax, veroverde KNVB-bekers met AZ en Feyenoord en werd in het seizoen 2019/2020 topscorer van de Eredivisie. Daarnaast werd hij meerdere keren uitgeroepen tot Speler van de Maand en opgenomen in het Elftal van het Seizoen.

Skechers Football en het SKX_2 model

Skechers Football biedt een complete collectie met modellen voor ieder type speler en ondergrond, waaronder de nieuwe CTRL^ pack in wit met turquoise accenten. Steven Berghuis speelt op de nieuwe SKX_2 Elite, een vernieuwd model dat speciaal is ontwikkeld voor spelers die uitblinken in precisie bij passes en afronding. De leest is tot in detail ontworpen voor maximaal comfort, terwijl de schoen is uitgerust met een veerkrachtige Hyper Burst Pro™-binnenzool, een lichtgewicht Skechers Performance Fitknit®-bovenwerk en een zool die optimale grip en wendbaarheid biedt bij multidirectionele bewegingen.

Berghuis voegt zich bij een gerenommeerde internationale lijst van Skechers-spelers, met onder andere Bayern München-spits Harry Kane, Turks international Barış Alper Yılmaz, Spaans international en Real Betis-middenvelder Isco Alarcón, Ghanees international en Tottenham Hotspur-aanvaller Mohammed Kudus, Italiaans international en AS Roma-middenvelder Niccolò Pisilli, Colombiaans international en AFC Bournemouth-aanvaller Luis Sinisterra, Deens international en Brighton & Hove Albion-middenvelder Matt O’Riley, en Spaans international en Real Madrid-verdediger Leila Ouahabi spelen op Skechers-voetbalschoenen.

Naast voetbal biedt Skechers ook Performance-schoenen voor zowel top- als recreatieve atleten in hardlopen, basketbal, golf, pickleball/padel en cricket.