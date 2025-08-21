Stijl en comfort: De Tezenis FW25–26 collectie

Tezenis presenteert een nieuwe collectie vol stijl en comfort voor het komende seizoen. Van sensuele lingerie in kant en ultralichte innovaties tot knusse knitwear, comfortabele easywear en speelse nachtkleding: elke lijn is ontworpen om stijl en comfort moeiteloos te combineren.

Lingerie en corsetry

Kant voert dit seizoen de boventoon in de lingerielijn, van luchtige transparantie tot gestructureerde patronen, aangevuld met romantisch katoenen kant en elegante details zoals plissé en pailletten. Trendaccenten zoals dierenprints, het délavé-effect en feestelijk rood met sprankelende details maken de collectie compleet. Nieuw zijn tevens de ultralichte Light Touch-serie en de Natural Lifting Bra, die 24/7 draagcomfort, natuurlijke ondersteuning en een subtiel liftend effect bieden zonder beugels.

Knitwear en easywear

De koudere maanden worden extra cozy met de nieuwe Knitwear en Easywear items van Tezenis, uitgevoerd in zachte en warme materialen. De ultralichte knitwear tops en bodies met merinowol zijn de ultieme basics voor elke outfit dit seizoen. De Soft Touch loungewear collectie, bestaande uit sweaters en joggers in zacht velours, biedt ten slotte ultiem draaggemak voor elke dag. Daarnaast zorgt de nieuwe ‘Super Thermal’ lijn voor warmte en comfort op de allerkoudste dagen.

Tezenis FW25. Credits: Tezenis

Nachtkleding

De nachtmodecollectie van Tezenis biedt dit seizoen voor ieder wat wils, van lichte katoenen pyjama’s tot warme fleece-varianten. Speelse prints, zachte stoffen en de terugkeer van de Family Pyjama met Mini-me-sets zorgen voor extra gezelligheid. Ook zachte badjassen, waaronder een nieuwe fleeceversie met rits, onderbreken dit seizoen niet. Dankzij het mix & match-concept is de collectie eenvoudig met elkaar te combineren en volledig aanpasbaar voor elke stijl en gelegenheid.

Sokken en Panty’s

Tezenis lanceert voor het naderende seizoen een uitgebreide sokken- en pantycollectie die het accessoire transformeert tot een stijlstatement. Met diverse structuren, opvallende kleuren en glamoureuze details zoals kant-effecten en glitter, biedt de collectie voor elk moment iets unieks. Van warme, natuurlijke tinten voor het winterseizoen tot feestelijke sokken met strass en rood glitter, viert Tezenis met deze collectie vrouwelijke individualiteit en stijlvol lef.

Tezenis FW25. Credits: Tezenis

Feestdagen

Ten slotte is de collectie natuurlijk niet compleet zonder een selectie sprankelende items voor de feestdagen. Zo lanceert Tezenis een selectie knusse kerstpyjama’s en klassieke en kerstoverhemden. Ook is er feestelijke lingerie met accenten van kant en glitter. Ook je outfit voor de feestdagen scoor je eenvoudig bij Tezenis, dankzij een mooie collectie jurken, shorts en rokken met pailletten en metallics.

De nieuwe FW25–26 collectie van Tezenis is verkrijgbaar bij Tezenis-winkels en online via de Tezenis-website.