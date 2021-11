Stoere, duurzame kinderschoenen van JOCHIE & FREAKS

Op zoek naar een goed passende kinderschoen die ook nog eens duurzaam is? De stoere stappers van JOCHIE & FREAKS zijn echt te gek!

De tijd waarin we leven vraagt om duurzaam, om het gebruik van minder grondstoffen en minder uitstoot. Maar hoe doe je dat als je kind schoen na schoen verslijt? Dan koop je duurzame en stijlvolle schoenen die wel tegen een stootje kunnen, zoals de kinderschoenen van JOCHIE & FREAKS!

Al 70 jaar de mooiste kinderschoenen

JOCHIE & FREAKS maakt vrolijke, originele en stijlvolle kinderschoenen in een groen jasje. In 1951 begon het met Schoenfabriek Jochie waar babyschoentjes werden geproduceerd en inmiddels produceert JOCHIE & FREAKS kinderschoenen voor kleine én grote kinderen. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland lopen kinderen op schoenen van JOCHIE & FREAKS!

Happy. Funky. Green

“De wereld verandert, dus wij gaan de wereld veranderen!” Met die missie maakt JOCHIE & FREAKS te gekke kinderschoenen die ook nog eens goed zijn voor de wereld. Meer dan ooit is het nodig dat we onze manier van produceren veranderen en daarom wil JOCHIE & FREAKS een tegenhanger van fast fashion zijn. JOCHIE & FREAKS is officieel LWG-brand en gebruikt vrijwel alleen nog maar LWG-materialen.

De schoenen worden dus steeds “groener” door meer gebruik van gerecyclede en organische materialen. Kinderschoenen van JOCHIE & FREAKS kunnen tot wel 70% bestaan uit afval, producten uit de natuur en zelfs plastic flessen die uit de oceaan worden gevist. Da’s nog eens tof. Voor onze kinderen én voor hun kinderen!

Goed voor je voeten

De schoenen van JOCHIE & FREAKS hebben naast het feit dat ze er leuk uitzien én dat ze goed zijn voor onze planeet nog een ander voordeel: ze zitten goed! Elke schoen van dit merk heeft dezelfde basis: pasvorm, steun en flexibiliteit. Zo dragen de schoenen van JOCHIE & FREAKS bij aan een gezonde ontwikkeling van kindervoeten.

Voor welke stoere kinderschoenen kies jij?