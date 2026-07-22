Stone Island onthult garment-dyed jas uit de herfst/winter 2026/2027-collectie

Het Italiaanse merk Stone Island brengt een campagnebeeld uit met DJ en horlogehandelaar Adrian Douzmanian. Hij draagt een jas met capuchon uit de herfst/winter 2026/2027-collectie. Het beeld is onderdeel van het project ‘Community as a Form of Research’ van het merk.

De jas, met de naam Q100019 Light Nylon 3L-TC, is gemaakt van een drielaagse nylonstof. Deze bestaat uit een glanzende nylon buitenkant gelamineerd op een membraan, met een mesh-achterkant die kleur opneemt tijdens het garment-dyeing proces. Volgens Stone Island behoudt de constructie de wind- en waterafstotende eigenschappen van het membraan, ondanks het verfproces.

Credits: Stone Island

Voor herfst/winter 2026/2027 bouwt Stone Island de collectie op rond het concept van landschap. Het merk omschrijft dit als een mix van natuurlijke en door de mens gemaakte elementen. De collectie van dit seizoen richt zich specifiek op het idee van ‘aarde’. Dit thema bepaalt volgens het merk het kleurenpalet en de materiaalkeuzes voor zowel de hoofdcollectie als de subcollecties.