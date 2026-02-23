Stone Island onthult Ghost SS ’026 met acteur Cha Seung-won en voetballer Paolo Maldini

Acteur Cha Seung-won draagt een opvallend item uit de STONE ISLAND GHOST-collectie: het suède jack 100002 SPLIT LEATHER_STONE ISLAND GHOST. Het jack heeft zowel bijpassende als contrasterende details voor een industriële uitstraling. De zandkleur 'Corteccia' is geïnspireerd op werkhandschoenen van leer.

Voormalig voetballer Paolo Maldini draagt 4100080 BONDED LINEN-TC_STONE ISLAND GHOST: een field jacket van linnen, gebonden aan een ultralichte nylon jersey voor een gestructureerde look. Het jack heeft meerdere zakken, een trekkoord in de taille en een tweewegrits. Het kledingstuk is geverfd en heeft een anti-drop finish.

Voortbouwend op het succes wordt het aanbod van de STONE ISLAND GHOST-lijn uitgebreid met aandacht voor diverse stofgewichten voor een seizoensoverstijgende collectie. Daarnaast introduceert de subcollectie de seizoenskleur Corteccia. Dit is een omvangrijk proces vanwege de complexe kleurafstemming die STONE ISLAND GHOST zijn unieke karakter geeft.

Credits: Stone Island

Credits: Stone Island

De subcollectie is losjes geïnspireerd op Californische werkkleding en bevat een linnen field jacket, geverfd in de seizoenskleur Blu Ardesia. Het is gebonden aan een interne katoenlaag die het kledingstuk structuur geeft, terwijl de kenmerkende zachtheid van linnen behouden blijft.

De Ghost-items, afgeleid van het camouflageconcept, zijn volledig monochroom. Zelfs de Stone Island-badge is uitgevoerd in een speciale monochrome versie die opgaat in het kledingstuk. Het jack met opstaande kraag is gemaakt van runder-splitleer, verkregen door het splijten of verdunnen van de huid. Het materiaal heeft een getextureerd en duurzaam oppervlak, wat 'raw-cut' afwerkingen mogelijk maakt.

Contrasterende kraag met drukknoop om rechtop te dragen. Opgestikte steekzakken met een driehoekige klep en drie drukknopen, met overlappende verticale zakken met drukknoop. Interne zak met opening aan de bovenkant, knoop en geborduurd kompaslogo. Stone Island Ghost-badge op de linkermouw. Interne elastische manchetten, verstelbaar met drukknoop. Verborgen tweewegritssluiting met verborgen drukknopen aan de boven- en onderkant van de sluiting.

Field jacket gemaakt van een linnen stof, gebonden aan een ultralichte nylon jersey die de stof structuur geeft. Zelfs zonder voering behouden kledingstukken van dit materiaal een strakke en gestructureerde uitstraling. De uiteindelijke kleur wordt verkregen door een dubbel verfproces voor nylon en katoen, met toevoeging van een anti-drop finish.

