Stone Island richt zich op de hardcorescene voor nieuwste project

Het Italiaanse merk Stone Island onthult een nieuw creatief project, 'The Calm and the Chaos'. Volgens een persbericht verkent dit project de hardcore- en metalcore-muziekscenes. Het is geen documentaire over een genre, maar een onderzoek naar waarden als authenticiteit, toewijding en collectieve identiteit. Het merk verbindt deze waarden aan zijn eigen onderzoekscultuur.

Het werk volgt de dialoog tussen de Amerikaanse en Britse hardcorescenes. Dit gebeurt via de vriendschap en creatieve uitwisseling tussen Justice Tripp van Trapped Under Ice en Angel Du$t, en Graham Sayle van High Vis. Het project strekt zich ook uit tot een jongere generatie, met onder meer Isaac Hale van Knocked Loose en Austin Sparkman van Haywire 617.

Credits: Stone Island

Fotograaf en regisseur Isaac Lamb reisde meer dan zes maanden door Europa en Noord-Amerika. Hij documenteerde bands als High Vis, Angel Du$t, Knocked Loose en Haywire 617 en legde zowel liveoptredens als de rustigere momenten tussen de tournees vast.

Volgens Stone Island zijn de muzikanten niet gestyled. Ze zijn gefotografeerd in een mix van huidige en vintage Stone Island-items uit hun eigen garderobe. Dit is aangevuld met archiefstukken van verzamelaar Archie Maher. Voorbeelden zijn een omkeerbaar Tela Stella-jack uit 1987, gedragen door Graham Sayle, een bewerkt denim werkjack uit 1984, gedragen door Justice Tripp, en een Ice Camouflage bomberjack uit 1991, gedragen door Tommy van Haywire.

Credits: Stone Island

De campagne culmineert in een tourboek met dezelfde naam, dat in september 2027 verschijnt. Het is gefotografeerd in zwart-wit op 35mm-film en heeft een documentaire benadering van artiesten en publiek.

'The Calm and the Chaos' bouwt voort op eerder werk van het merk met de hardcoregemeenschap. Een voorbeeld hiervan is het herfst/winter 2025-2026 project 'Community as a Form of Research', met Isaac Hale van Knocked Loose. Dit keer krijgt de samenwerking een vervolg met een speciaal ontworpen Stone Island-vest.